أعلن أيمن عبد الموجود، المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي، بدء الإجراءات الخاصة بصرف التعويضات المالية لأسر ضحايا ومصابي حادث الطريق الدائري بالوراق اعتبارًا من غد، مع استمرار التعامل مع الحالات التي خرجت من المستشفيات لاستكمال إجراءات حصولها على مستحقاتها.

إنهاء الإجراءات الخاصة بصرف المبالغ

وأوضح عبد الموجود، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن الوزارة بدأت بالفعل التعامل مع أسر المصابين، تمهيدًا لإنهاء الإجراءات الخاصة بصرف المبالغ المقررة لهم.

وأضاف أن مكتب خدمة المواطنين المخصص لاستقبال الأسر يقع في منطقة العجوزة، بالمقر القديم لوزارة التضامن الاجتماعي، بهدف تسهيل وصول المواطنين إليه وعدم تكليفهم بالانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

تيسير الإجراءات القانونية

وأكد أن الوزارة تعمل على تيسير الإجراءات القانونية والإدارية أمام الأسر المستحقة، بما يضمن سرعة إنهاء الملفات وبدء صرف التعويضات وفقًا للضوابط المعلنة.