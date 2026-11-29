علق الإعلامي أمير هشام على فوز النادي الأهلي الكبير أمام أول أغسطس الأنجولي برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، مؤكدًا أن الفريق ظهر بهويته الهجومية المعتادة بعيدًا عن الأسلوب الذي اتبعه المدرب السابق حسين عموتة.

وكتب أمير هشام عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن الأهلي حقق الفوز بهويته الهجومية الطبيعية، بعيدًا عن التعقيدات الفنية وفلسفة عموتة، التي وصفها بالفاشلة.

وأضاف أن خسارة الأهلي أمام بيراميدز كانت من الأمور الإيجابية للفريق، معتبرًا أن الانتصار في هذه المباراة كان من الممكن أن يؤدي إلى استمرار الوضع الفني السابق لفترة أطول، رغم أن تراجع النتائج كان مسألة وقت من وجهة نظره.

وشدد الإعلامي على ضرورة عدم انخداع إدارة الكرة بنتيجة مباراة أول أغسطس، مطالبًا بحسم ملف المدير الفني الجديد في أسرع وقت ممكن، وعدم التعويل بشكل كامل على سامي قمصان، مؤكدًا أن الرهان على استمراره ليس مضمونًا.

في سياق آخر، أشاد أمير هشام بالمدافع المغربي أشرف داري، معتبرًا أنه المكسب الأبرز للأهلي خلال الفترة الماضية، وأبدى تفاؤله بمستوى اللاعب الشاب محمود صلاح، مشيرًا إلى أنه يمتلك مؤشرات مبشرة.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد الأهلي لمواجهة إسكو كارا التوجولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم 6 ديسمبر 2026، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، حيث يسعى الفريق الأحمر لتحقيق الفوز خارج ملعبه وحصد النقاط الثلاث، لتعزيز موقفه في المجموعة ومواصلة مشواره نحو التأهل للدور التالي من البطولة.