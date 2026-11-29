لقي شخص مصرعه و أصيب آخر، في حادث تصادم سيارة ودراجة نارية، على الطريق الدولي بجمصة، في محافظة الدقهلية،

تلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارًا من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ودراجة نارية على طريق جمصة الدولي

انتقل ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الحادث أسفر عن مصرع شخص يدعى عيد عبدالحي الجمل، 67 عاما ، وإصابة إبراهيم شكري إبراهيم المرسي، 55 عاما، بجرح قطعي بالرأس وسحجات بالوجه واضطراب بدرجة الوعي. وجرى نقل المصاب للمستشفى لتلقي العلاج، وإيداع الجثمان بالمشرحة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابه العامة.