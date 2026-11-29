أكد أيمن عبد الموجود، المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي، أن حصول الأسر المتضررة من حادث الطريق الدائري بالوراق على سيارة بديلة أو قيمتها المالية سيكون اختياريًا، وفقًا لرغبة كل أسرة، دون إجبار أي مواطن على اختيار معين.

وأوضح عبد الموجود، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن بعض الأسر قد لا ترغب في استلام سيارة بديلة، خاصة في الحالات التي توفي فيها صاحب السيارة، وقد يفضل الورثة الحصول على القيمة المالية المخصصة لها بدلًا من السيارة.

القيمة المالية للسيارة

وأضاف أن المواطن الذي يرغب في الحصول على سيارة بديلة سيجد سيارته جاهزة للاستلام، بينما يحق لمن لا يرغب في ذلك التقدم بطلب للحصول على القيمة المالية للسيارة.

ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه

وشدد على أن دور وزارة التضامن يتمثل في تنظيم الإجراءات وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مؤكدًا أن الأموال المخصصة للأسر هي أموالهم، ولن يتم اتخاذ أي إجراء بشأنها دون مراعاة رغباتهم.