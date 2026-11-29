أصيب 4 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم، اثر وقوع حادث تصادم أتوبيس وسيارة نصف نقل، على طريق بلقاس جمصة، بمحافظة الدقهلية،

وتلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة، حادث تصادم أتوبيس وسيارة نصف نقل على طريق بلقاس جمصة، أمام ملف زيان. انتقل ضباط المباحث المركز لمكان البلاغ،

وبالفحص تبين أن الحادث أسفر عن إصابة كلا من: هشام السيد محمد حسن، 42 عاما ، مقيم بمدينة بيلا بكفر الشيخ، باشتباه كسر بالساق اليمنى ونزيف بالأنف وكدمة بالصدر، وأحمد محمد عبدالمقصود إبراهيم، 20 عاما ، مقيم بمدينة بيلا بكفر الشيخ، باشتباه كسر بالساق اليسرى وسحجات وكدمات بالجسم، ومحمد السيد محمد غازي، 18 عاما ، مقيم بمدينة بيلا بكفر الشيخ، باشتباه كسر باليد اليمنى وكدمات بالجسم، ومحمد السيد السيد الدسوقي، 59 عاما ، باشتباه نزيف بالبطن.

وجرى نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة.