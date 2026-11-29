قال ديمتري بيسكوف، المتحدث الرسمي باسم الكرملين، الرئيس بوتين منفتح على الاتصالات بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية.

تسوية الأزمة الأوكرانية

وحسب وكالة سبوتينك الروسية، قال بيسكوف:إن الأوروبيين لا يريدون المساهمة في تسوية الصراع في أوكرانيا.

وأضاف أن روسيا ترغب أولا في فهم موقف الأوروبيين بشأن التسوية قبل توسيع صيغة المفاوضات الثلاثية، موضحا أن روسيا تواصل اتصالاتها مع الولايات المتحدة.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، استهداف سفينة شحن جاف في البحر الأسود جنوب غربي أوديسا كانت تنقل إمدادات عسكرية لصالح القوات الأوكرانية.

وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك) - أنه نتيجة للغارات، تم إصابة سفينة شحن في البحر الأسود، جنوب غربي مدينة أوديسا؛ حيث كانت السفينة تنقل إمدادات عسكرية إلى أوكرانيا، مشيرة إلى استهداف أيضا ورش بمصنع للتبغ في مقاطعة خاركوف كانت تُستخدم لتصنيع ذخائر للقوات الأوكرانية.