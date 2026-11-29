تستعد منصة يانجو بلاي لعرض المسلسل المصري الجديد «عالم افتراضي» حصريًا، ابتداءً من 3 ديسمبر 2026، في تجربة درامية اجتماعية تمزج بين التشويق والإثارة، وتفتح ملف تأثير منصات التواصل الاجتماعي على المجتمع والعلاقات الإنسانية، مسلطة الضوء على الفجوة بين الآباء وجيل «زد»، فضلًا عن المسؤولية المرتبطة بالشهرة عبر الإنترنت وتبعاتها.

ويأتي المسلسل بالتعاون مع شركة S Productions للمنتجة سالي والي، ويتكون من 15 حلقة، وتدور أحداثه حول شخصية «حسن»، التي يجسدها الفنان فتحي عبد الوهاب، وهو مدرس تاريخ تنقلب حياته رأسًا على عقب إثر تعرض ابنه لحدث قاسٍ، لتبدأ سلسلة من التطورات التي تضعه أمام أسئلة صعبة تتعلق بعالم التكنولوجيا والسوشيال ميديا، وتأثيره على الأبناء والأسرة.

ويطرح «عالم افتراضي» مجموعة من القضايا المعاصرة التي أصبحت جزءًا من حياتنا اليومية، من بينها طبيعة العلاقات بين الأجيال، وحدود المسؤولية عن المحتوى المنشور عبر الإنترنت، والثمن الذي قد يدفعه البعض مقابل الشهرة والانتشار، وكيف يمكن للعالم الافتراضي أن يترك آثارًا حقيقية وعميقة على حياة الأشخاص والمحيطين بهم.

ويجمع العمل في بطولته النجم فتحي عبد الوهاب، والفنان محمد علاء «جاميكا»، بمشاركة نهى عابدين، ومغني الراب المصري فليكس، وجودي مسعود، ومالك عماد، إلى جانب مجموعة من الوجوه الجديدة، وهو من تأليف نجلاء الحديني، وإخراج أحمد خالد، وإنتاج سالي والي من خلال شركة S Productions.