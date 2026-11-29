أكد الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب أطباء مصر والأمين العام لاتحاد الأطباء العرب، أن الكيان الصهيوني مازال يواصل ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، عبر القتل المتعمد للأطفال والنساء، وتدمير المنازل، واستهداف المدنيين، ومحو مقومات الحياة في قطاع غزة، في انتهاك صارخ لكل القوانين والمواثيق الدولية، مشددا على أن هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم، وضرورة تقديم قادة الاحتلال والمسؤولين عنها إلى المحاكمة الدولية، وعدم السماح بإفلاتهم من العقاب.

وعلى هامش مشاركته في فعالية إحياء اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، التي نظمتها جامعة الدول العربية، اليوم، بمقرها في القاهرة، تحت رعاية الأمين العام للجامعة السفير نبيل فهمي، طالب د. أسامة عبد الحي بضرورة فك الحصار المفروض على قطاع غزة، وضمان التدفق الآمن والكافي للمساعدات الطبية والإنسانية، والسماح بدخول الفرق الطبية والمتطوعين، حتى يتمكنوا من تقديم الرعاية اللازمة للجرحى والمصابين، في ظل الاحتياجات الطبية والإنسانية المتفاقمة داخل القطاع.

وأكد نقيب الأطباء، أن جموع الأطباء المصريين على استعداد للمشاركة في علاج الجرحى والمصابين الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن أكثر من ألفي طبيب سجلوا أسماءهم منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة للتطوع وتقديم الرعاية الطبية للأشقاء الفلسطينيين، إلا أن الحصار والقيود التي يفرضها الاحتلال الصهيوني على القطاع حالت دون دخول المتطوعين، ولم يتمكن من الوصول إلى القطاع سوى أعداد محدودة للغاية.

استمرار حرب الإبادة الجماعية

وشدد على أن الجرائم المتواصلة للكيان الصهيوني تفرض على المجتمع الدولي والحكومات تحمل مسؤولياتهم، وعدم الاكتفاء ببيانات الإدانة ومواقف التضامن، والعمل على اتخاذ خطوات عملية وملموسة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية ووضع حد للمعاناة الإنسانية المتواصلة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، مؤكد أن حماية المدنيين والمنشآت المدنية والمستشفيات، ووقف استهدافها، يجب أن تكون أولوية لا تحتمل التأجيل، حيث أنها جرائم ضد الإنسانية وفق إتفاقية جنيف.

وأشار إلى التحول الملحوظ في وعي ومواقف الشعوب والضمير الإنساني العالمي تجاه القضية الفلسطينية، وما شهدته مختلف دول العالم بما فيها الدول الأوروبية والغربية، من اتساع نطاق التضامن الشعبي مع الفلسطينيين، مشددا على ضرورة أن تترجم الحكومات والمجتمع الدولي هذا التضامن الشعبي العالمي المتنامي إلى مواقف وسياسات وإجراءات حقيقية، تتناسب مع حجم الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، وتضع حدا لاستمرارها، وتضمن محاسبة المسؤولين عنها، وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.

وعلى صعيد الدور الطبي والإنساني، أكد الأستاذ الدكتور أسامة عبد الحي استمرار نقابة الأطباء في تقديم الدعم والمساندة للقطاع الصحي الفلسطيني، والعمل على تعزيز قدرته على مواجهة التداعيات الصحية والإنسانية للعدوان، مشيرا إلى أن النقابة تواصل جهودها لدعم الأشقاء الفلسطينيين، رغم التحديات والعراقيل التي تحول دون وصول المساعدات الطبية والإغاثية إلى مستحقيها، في ظل الحصار المفروض على قطاع غزة.