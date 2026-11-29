دافعت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن، عن الفتاة نور محروس، بعد تعرضها لانتقادات بسبب تلاوتها القرآن الكريم أمام الرجال خلال مشاركتها في برنامج «دولة التلاوة»، مؤكدة رفضها تحويل قراءة المرأة للقرآن بصوتها إلى سبب للهجوم وإثارة الجدل.

بداية لانطلاقة ناجحة

وقالت سعاد صالح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج «تفاصيل»، المذاع على قناة «صدى البلد 2»، إنها أعجبت بصوت نور وأدائها في التلاوة، متمنية أن تكون مشاركتها في البرنامج بداية لانطلاقة ناجحة، وأن تحصل على فرص أكبر لإظهار موهبتها.

وأوضحت أن القرآن الكريم يحمل معاني الخشوع والطمأنينة لجميع المستمعين، رجالاً ونساءً، معتبرة أن الموهبة في تلاوة كتاب الله تستحق التشجيع بدلاً من التعرض للهجوم بسبب مشاركة صاحبتها أمام جمهور يضم الرجال.

مهاجمة الأشخاص الناجحين

ووجهت أستاذ الفقه المقارن رسالة مباشرة إلى منتقدي الفتاة، قائلة: «اتقوا الله في مصر، واتقوا الله في دينكم، واتقوا الله في أهلكم»، معربة عن رفضها مهاجمة الأشخاص الناجحين بدلاً من دعمهم وتشجيعهم.

واختتمت حديثها بتوجيه التهنئة إلى نور محروس، متمنية لها المزيد من النجاح والانتشار، وأن تواصل تقديم موهبتها في تلاوة القرآن الكريم.