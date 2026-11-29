حصل مسؤولو نادي الزمالك، على موافقة من جانب وزارة الشباب والرياضة برئاسة جوهر نبيل، ومسؤولي استاد القاهرة، على استضافة مباراة الزمالك أمام يانج أفريكانز التنزاني ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

الزمالك يحصل على موافقة وزير الرياضة بإقامة مباراة يانج أفريكانز باستاد القاهرة

ويتوجه مسؤولو الزمالك بالشكر إلى السيد جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة للمساهمة من خلال التوجيه باحتضان ستاد القاهرة للمباراة.

وكان الزمالك قد خاض مباراة الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري الأبطال على ملعب ستاد القاهرة أمام الأفريقي التونسي والتي انتهت بفوز القلعة البيضاء بهدف دون رد.

ويستعد الزمالك لاستضافة يانج أفريكانز ضمن الجولة الثالثة من مجموعات دوري الأبطال يوم 19 ديسمبر المقبل.