أصدرت ميار محمد عثمان، بطلة تحدي القراءة العربي، بيانًا رسميًا حذرت خلاله من وجود حسابات وصفحات مزيفة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تنتحل شخصيتها وتستخدم اسمها وصورها دون وجه حق.

وأكدت ميار عثمان، في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي، أن هذا الحساب هو الوحيد الذي يمثلها على منصة «فيسبوك»، مشددة على عدم وجود أي صلة لها بالحسابات الأخرى التي تحمل اسمها أو صورها، وأنها لا تتحمل مسؤولية ما يصدر عنها من منشورات أو تصريحات أو تفاعلات.

وكشفت بطلة تحدي القراءة العربي عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الحسابات المنتحلة، موضحة أنه تم تحرير المحضر رقم (5) أحوال، بتاريخ 29 نوفمبر 2026، بوزارة الداخلية، مديرية أمن كفر الشيخ، قسم تكنولوجيا المعلومات، لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.

وطالبت ميار عثمان أصدقاءها ومتابعيها بضرورة تحري الدقة وعدم التعامل مع أي حساب آخر ينتحل اسمها أو شخصيتها على «فيسبوك»، موجهة الشكر لهم على ثقتهم ومحبتهم ودعمهم المستمر.