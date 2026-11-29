قال المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن اجتماع مجلس الوزراء انتهى إلى تكليف وزارات النقل والداخلية والصحة والسكان بإعداد تقرير عاجل مشترك عن ملابسات حادث الوراق خلال أسبوع، على أن يتضمن التقرير توصيات عملية ومقترحات لآلية المتابعة، بما يساعد على وضع مزيد من الإجراءات موضع التنفيذ.

وأضاف أن الاجتماع أوصى أيضًا برفع وزارة التضامن الاجتماعي تقريرًا نهائيًا خلال أسبوع، بعد الانتهاء من صرف وتسليم التعويضات لمستحقيها وفقًا للشروط التي جرى الإعلان عنها خلال الاجتماع والمؤتمر الصحفي.

وأشار إلى أن هناك إجراءات سيتم البدء في تنفيذها بشكل مباشر، بينما تتطلب إجراءات أخرى دراسات أو أعمالًا إنشائية وتعديلات مرتبطة بتطوير الطرق، مؤكدًا أن الحزمة تستهدف التعامل مع البنية التحتية للطرق، وسلوك السائقين، والإجراءات القانونية الخاصة بالسلامة المرورية، إلى جانب حملات التوعية بمخاطر عدم الالتزام بقواعد وآداب المرور.