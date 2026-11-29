حقق الايطالي كيمي أنتونيلي الفوز في سباق جائزة قطر الكبرى للسيارات، متفوقاً على زميله في فريق مرسيدس جورج راسل، وذلك بعد أن تسببت أضرار في سيارة السائق البريطاني في تراجع أدائه.

وانطلق راسل من مركز الصدارة، لكن سرعته تأثرت بعد أن علقت بقايا حطام في الجزء الأمامي من أرضية سيارته، نتيجة حادث وقع في اللفة الأولى وتورطت فيه سيارة "ريسينج بولز" بقيادة أرفيد ليندبلاد.

ونجح راسل في الصمود أمام أنتونيلي خلال الفترتين الأوليين من السباق، لكنه واجه تأخيراً في وقفة الصيانة الثانية والأخيرة؛ إذ حاول الفريق إزالة الحطام العالق بالكامل دون جدوى، ليضطر راسل في النهاية إلى الاكتفاء بالمركز الثاني.

واحتل أوسكار بياستري، سائق فريق مكلارين، المركز الثالث على منصة التتويج، متقدماً على فيرستابن ولاندو نوريس، سائق مكلارين الآخر.

وتعني هذه النتيجة أن المنافسة على المركز الثالث في بطولة صانعي السيارات بين فريقي "ريد بول" و"مكلارين" - والتي تبلغ قيمتها نحو 10 ملايين دولار - لا تزال مفتوحة على مصراعيها؛ حيث يتساوى الفريقان في عدد النقاط قبل السباق الختامي في أبوظبي نهاية الأسبوع المقبل.