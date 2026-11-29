تحطمت طائرة بدون طيار في قرية "سيرت" التابعة لقضاء “تشاييلي” في ولاية ريزي، حوالي الساعة 01:30 اليوم الأحد هي من أصل أوكراني.

ووفقاً لبيان صادر عن مكتب العلاقات العامة والإعلام في ولاية ريزي، فقد تم إطلاق عملية بحث وتحقيق في المنطقة عقب تلقي بلاغات عن تحطم طائرة بدون طيار.

وأظهرت الفحوصات الفنية أن الجسم المحطم هو طائرة انتحارية (كاميكازي) من طراز "FP-1"، تابعة لشركة "فير بوينت" الأوكرانية.

وقد انفجرت الطائرة عند ارتطامها بالأرض، مما أدى إلى تحطم زجاج نافذة في منزل قريب؛ إلا أنه لم تُسجَّل أي خسائر في الأرواح أو إصابات، كما لم تقع أضرار مادية جسيمة أخرى.

كما اتخذت فرق قيادة قوات الدرك (الجندرمة) في ولاية ريزي تدابير أمنية في موقع الحادث.

كما قامت فرقة مختصة في التعامل مع المتفجرات -قدمت من ولاية طرابزون- بجمع حطام الطائرة، ومن ثم تسليمه إلى الجهات المعنية