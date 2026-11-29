قال الدكتور سعيد الزغبي، أستاذ العلوم السياسية، إن موافقة إيران على وجود رقابة منتظمة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية على منشآتها النووية كان من الممكن أن تمثل جزءًا من حل المعضلة الأمنية والصراع الدائر بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية.

الرقابة الدولية على المنشآت النووية قد تفتح باب التفاوض بين إيران وأمريكا

وأضاف الزغبي، خلال مداخلة عبر تطبيق «زووم» مع قناة تلفزيونية، أن الولايات المتحدة تريد الحصول على ضمانات من الجانب الإيراني تسمح بوجود رقابة منتظمة للوكالة الدولية للطاقة الذرية على المنشآت النووية الإيرانية، بما يعزز الثقة والطمأنينة بشأن طبيعة الأنشطة النووية التي تجري داخلها.

وأوضح أن إيران ترفض هذا الطرح بحجة أن بعض المواقع التي تطالب الوكالة بتفتيشها ربما لا توجد بها مخزونات من اليورانيوم المخصب، وهو ما يزيد من صعوبة التوصل إلى تفاهمات بين الطرفين، ويعزز الشكوك الأمريكية بشأن نوايا طهران.

وأشار أستاذ العلوم السياسية، إلى أن المنشآت النووية تظل هدفًا رئيسيًا محتملًا لأي ضربات أمريكية مقبلة، في ضوء التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الملف الإيراني، لافتًا إلى أن طهران تحتاج إلى إبداء مرونة أكبر تجاه مطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالإشراف على المواقع المرتبطة بتصنيع اليورانيوم أو تخصيبه.

وفيما يتعلق بتحذيرات إيران من السماح للوكالة بتفتيش المنشآت التي قد تتعرض لضربات أمريكية أو إسرائيلية، أوضح الزغبي أن طهران تحاول توظيف المخاوف البيئية الناجمة عن استهداف هذه المنشآت للضغط على المجتمع الدولي.

وأضاف أن إيران تحذر من أن استهداف منشآتها النووية، خاصة المواقع التي يُعتقد بوجود اليورانيوم المخصب بها، قد يؤدي إلى تداعيات بيئية خطيرة لا تقتصر على المناطق المجاورة لها، وإنما تمتد آثارها إلى المجتمع الدولي بأكمله.

ولفت إلى أن الحديث عن وجود نحو 440 كيلوجرامًا من اليورانيوم المخصب في منشأة جبل الفاس يمثل أحد الملفات المرتبطة بحسابات واشنطن تجاه البرنامج النووي الإيراني، وفقًا لما طرحه خلال حديثه.

وأكد الزغبي أن إيران تستخدم استراتيجية المناورة في التعامل مع مطالب التفتيش، رغم إعلانها قبول الرقابة المنتظمة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، معتبرًا أن هذه الخطوة قد تمثل بادرة أمل لاستعادة الثقة بين طهران وواشنطن والعودة إلى طاولة المفاوضات.

وأوضح أن الأزمة تعكس ما يُعرف في العلوم السياسية بـ«المعضلة الأمنية»، حيث يتمسك كل طرف برؤيته ومخاوفه، بما يصعب الوصول إلى تفاهمات مشتركة تنهي حالة التصعيد.

واستشهد بالتفاهمات التي جرت في القاهرة عام 2024، بحضور وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بشأن الرقابة المنتظمة على المنشآت الإيرانية، مشيرًا إلى أن الضربات الإسرائيلية والأمريكية التي أعقبت ذلك أدت إلى انهيار هذه التفاهمات.

واختتم الزغبي بالإشارة إلى أن إعادة إحياء هذه التفاهمات تمثل أحد المسارات المطروحة للخروج من حالة «اللا حرب واللا سلم» التي تشهدها المنطقة.