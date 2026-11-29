قال الدكتور سعيد الزغبي، أستاذ العلوم السياسية، إن التغيرات السياسية المرتقبة داخل إسرائيل والولايات المتحدة لا تعني بالضرورة تراجع احتمالات توجيه ضربات عسكرية جديدة ضد إيران، مؤكدًا أن الأهداف الاستراتيجية الإسرائيلية والأمريكية تجاه البرنامج النووي الإيراني تتجاوز طبيعة الحكومة الإسرائيلية التي ستتولى إدارة البلاد.

واشنطن قد تستهدف منشآت نووية إيرانية ثم تعود إلى المفاوضات

وأضاف الزغبي، خلال مداخلة عبر تطبيق «زووم» مع قناة تلفزيونية، أن بعض المحللين يربطون عزوف الولايات المتحدة عن توجيه ضربات استباقية لإيران حاليًا بانشغال إسرائيل بتشكيل حكومتها الجديدة، والخلافات السياسية المرتبطة بهذا الملف، إلا أنه يرى أن هذه التغيرات لا تمثل بالضرورة عائقًا أمام احتمالات التصعيد العسكري.

وأوضح أن الهدف الرئيسي لإسرائيل والولايات المتحدة، وفقًا لتحليله، يتمثل في إنهاء البرنامج النووي الإيراني، مشيرًا إلى أن هذا التوجه لا يرتبط بوجود بنيامين نتنياهو أو أي حكومة إسرائيلية أخرى، وإنما يتصل برغبة إسرائيل في الحفاظ على موقعها باعتبارها القوة النووية الإقليمية الوحيدة، دون وجود دولة أخرى في المنطقة تنافسها في هذا المجال.

وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة لا يمثل، من وجهة نظره، عاملًا حاسمًا يمنع تنفيذ ضربات عسكرية ضد إيران، كاشفًا عن سيناريوهين محتملين للتطورات المقبلة.

وأوضح أن السيناريو الأول يتمثل في تنفيذ الولايات المتحدة ضربات عسكرية بالتنسيق مع إسرائيل، خلال مطلع يناير المقبل، بعد تشكيل الحكومة الإسرائيلية، بما يسمح بمشاركة الجانبين في العمليات العسكرية ضد المنشآت الإيرانية.

أما السيناريو الثاني، فيتمثل في تنفيذ الولايات المتحدة ضربة عسكرية منفردة ضد إيران، تستهدف بعض المنشآت النووية ومنشآت الطاقة والجسور المرتبطة بالبنية التحتية للطاقة، على أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد ذلك تحقيق النصر وإنهاء الصراع مع طهران، ثم العودة مجددًا إلى طاولة المفاوضات.

وأضاف الزغبي أن هذا السيناريو قد يرتبط بمحاولة واشنطن إعلان تحقيق أهدافها العسكرية، ثم الانتقال إلى المسار التفاوضي، دون الحاجة إلى حسم جميع الملفات الخلافية التي أدت إلى اندلاع الصراع.

ولفت إلى أن إحدى المعضلات الأساسية التي تواجه الصراع الأمريكي الإيراني تتمثل في مسألة تحديد الطرف الذي يمكن اعتباره فائزًا في المواجهة، وهو ما يزيد من تعقيد فرص إنهاء الأزمة، حتى في حال العودة إلى المفاوضات.

وأكد أن التطورات السياسية داخل إسرائيل، إلى جانب حسابات الإدارة الأمريكية، تظل عوامل مؤثرة في تحديد شكل التحرك المقبل تجاه إيران، إلا أن طبيعة الأهداف المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني تظل، بحسب تحليله، عنصرًا رئيسيًا في حسابات الطرفين.