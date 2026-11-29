أكد الإعلامي يوسف الحسيني، أن هناك محاولات لإثارة موجة من التشكيك في وزارة التضامن الاجتماعي، من خلال ترديد اتهامات بأن الحكومة كانت تسعى للاستحواذ على أموال التبرعات أو الاستفادة منها بشكل غير مشروع.

وتساءل مقدم برنامج «مساء جديد» المذاع على قناة المحور، عن أسباب ظهور هذه الاتهامات في هذا التوقيت، قائلاً: «إمتى إحنا كنا بنسمع الكلام ده قبل كده؟ عمرنا ما سمعنا الكلام ده قبل كده.. طلع المرة دي ليه؟ وليه دلوقتي؟»

وحذر الإعلامي يوسف الحسيني، من أن ترديد مثل هذه الادعاءات من شأنه خلق حالة من فقدان الثقة والتشكيك في جهود الوزارة.

جاء ذلك ردًا على حملة التشكيك في التبرعات الخاصة بمصابي وضحايا حادث دائري الوراق.