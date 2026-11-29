استُدعيت الشرطة البريطانية إلى مقر تدريبات نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، وذلك بعد وصول محتجين إلى الموقع عقب الهزيمة الأخيرة التي تعرض لها الفريق.

وذكرت شرطة مانشستر أن عناصرها تواجدوا في المكان "لدعم الأمن، وذلك بعد تلقي بلاغات عن احتجاج صغير" خارج مقر التدريبات في منطقة "كارينجتون".

وأفاد متحدث باسم شرطة مانشستر الكبرى بأن الاحتجاج "مرّ بسلام، وانفضّ المشاركون فيه دون وقوع أي حوادث أو اعتقالات".

وجاء هذا الاحتجاج في أعقاب خسارة النادي على ملعبه "أولد ترافورد" بنتيجة 0-4 على أرضه أمام فريق برينتفورد، وهي النتيجة التي وضعت النادي ضمن مراكز الهبوط في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.