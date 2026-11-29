شاركت الفنانة أسما شريف منير ، متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور خلال نزهة جمعتها بزوجها وابنتها، في أجواء عائلية مميزة، وسط تفاعل من جمهورها.

ونشرت أسما، الصور عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وظهرت خلالها برفقة زوجها في لقطات رومانسية، كما وثقت عددًا من اللحظات العائلية التي جمعتها بابنتها.

ولم تكتفِ أسما بمشاركة الصور، بل وجهت رسالة لمتابعيها تحدثت خلالها عن رؤيتها للسوشيال ميديا، مستعينة بتجربتها السابقة في تعلم الرسم بالزيت، لتوضح أهمية الابتعاد أحيانًا من أجل رؤية الأمور بصورة أوضح.

وكتبت أسما شريف منير في منشورها: «لما كنت بتعلم الرسم بالزيت، اتعلمت إن ساعات لازم أبعد عن الصورة علشان أعرف أشوفها صح. طول ما أنا قريبة منها أوي، مش ببقى شايفة الصورة كاملة، وده تقريبًا اللي حصل معايا مع السوشيال ميديا».

وتفاعل عدد كبير من متابعي أسما مع الصور والمنشور، مشيدين بالأجواء الرومانسية والعائلية التي ظهرت بها، ومتمنين لها السعادة والاستقرار في حياتها الزوجية.