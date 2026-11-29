اعترف فيليبي نزانزو، المدير الفني لفريق أول أغسطس الأنجولي، بصعوبة مواجهة النادي الأهلي، التي انتهت بفوز الفريق الأحمر بأربعة أهداف دون رد، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

مدرب أول أغسطس يكشف أسباب السقوط أمام الأهلي

وأكد مدرب أول أغسطس أن فريقه بالغ في احترام الأهلي خلال المباراة، وهو ما أثر على أداء لاعبيه ومنح الفريق الأحمر مساحة أكبر لفرض أسلوبه والسيطرة على مجريات اللقاء.

وقال فيليبي نزانزو في تصريحاته عقب المباراة إن الأهلي ظهر بمستوى أفضل من المباريات السابقة التي شاهدها للفريق، مشيرًا إلى امتلاك المارد الأحمر مجموعة من اللاعبين الذين يتمتعون بروح قتالية عالية ويقاتلون داخل أرض الملعب.

وأضاف أن مواجهة الأهلي كشفت الفارق في التعامل مع مجريات المباراة، خاصة في ظل القوة التي أظهرها لاعبو الفريق الأحمر على مدار اللقاء، وهو ما ساعدهم على تحقيق انتصار عريض برباعية نظيفة.