أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم رفض الفتاة استكمال زواج اختاره أهلها، رغم استماعها إلى نصائحهم ومشورتهم، موضحًا أن رفض الزواج في حالة عدم وجود قبول من الفتاة لا يُعد عقوقًا للوالدين، ولا يجوز إجبارها على الارتباط بمن لا ترغب في الزواج منه.

وأوضح الدكتور محمود شلبي، خلال تصريح له، أن الفتاة هي التي ستعيش مع الزوج وتتحمل مسؤولية الحياة الزوجية، ولذلك فإن رضاها وقبولها أمر أساسي في إتمام الزواج، مشددًا على ضرورة التخلي عن الأفكار التي تجعل موافقة الفتاة على الزواج واجبًا عليها لمجرد رغبة أهلها.

واستشهد أمين الفتوى بقصة المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو أن أباها زوجها من ابن أخيه دون رغبتها، رغبةً في تحقيق مصلحة له، فاستوثق النبي من الأمر، ثم جعل لها الاختيار، وقال لها إن الأمر إليها، بما يؤكد حق المرأة في قبول الزواج أو رفضه.

موافقة المرأة على الزواج

وأشار شلبي إلى أن المرأة وافقت في النهاية على الزواج الذي اختاره والدها، لكنها أرادت أن تعلم النساء أن قرار الزواج يعود إليهن، وأن للأولياء حدودًا في هذا الشأن، موضحًا أن هذه الواقعة استند إليها فقهاء في تأكيد حق المرأة في اختيار الزوج.

وأكد أن تهديد الفتاة بغضب الأم أو الأب، أو القول إن الوالدين لن يكونا راضيين عنها إذا رفضت العريس، لا يجعلها ملزمة شرعًا بقبول الزواج، ولا يصح استخدام هذه العبارات لإجبارها على قرار مصيري لا تريده.

وشدد أمين الفتوى على أن رفض الفتاة الزواج ممن لا تشعر بالقبول تجاهه لا يُعد في ذاته عقوقًا للوالدين، مع ضرورة الحفاظ على الأدب والاحترام في الحوار معهما، مؤكدًا أن بر الوالدين لا يعني إجبار الفتاة على الزواج دون رضاها، وأن قرار الارتباط يجب أن يقوم على القبول والاختيار.

