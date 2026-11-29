شاركت الدكتورة صابرين عبد الجليل رئيس جامعة الأقصر؛ بجلسة المجلس الأعلى للجامعات في اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، بحضور الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس، والسادة أعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.

في مستهل الاجتماع، وقف المجلس دقيقة حداد على أرواح ضحايا الحادث الأليم الذي وقع أعلى الطريق الدائري بمنطقة الوراق.

وأكد الوزير أهمية تعزيز انتشار أفرع للجامعات المصرية خارج مصر، بما يسهم في ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي جاذب للتعليم العالي، مشيرًا إلى ضرورة التوسع في إتاحة برامج دراسية تمنح درجات علمية مزدوجة بالتعاون مع الجامعات الدولية المرموقة، بهدف تعزيز جودة العملية التعليمية، ويرفع القدرة التنافسية للجامعات المصرية على المستويين الإقليمي والدولي، فضلًا عن دعم تدويل التعليم العالي المصري وفتح آفاق جديدة للتعاون الأكاديمي والبحثي.

وأشار الدكتور عبدالعزيز قنصوة إلى أهمية توظيف الإمكانات البحثية والتطبيقية للمؤسسات التعليمية والبحثية، وتوجيهها نحو تحويل نتائج الأبحاث والابتكارات إلى تطبيقات عملية ومنتجات قابلة للتصنيع، بما يدعم الصناعة الوطنية ويرفع قدرتها التنافسية.

وأشاد الوزير بما تحقق من إنجازات على صعيد تصنيف الجامعات دوليًا، ومنها إدراج 31 جامعة مصرية في تصنيف QS Sustainability Rankings لعام 2027، وذلك بزيادة جامعتين مقارنة بنتائج العام الماضي، وكذلك إدراج 37 جامعة مصرية في تصنيف التايمز للتخصصات البينية لعام 2027. ووجه الوزير بضرورة استمرار الجامعات في تقديم الدعم للباحثين لزيادة النشر العلمي في المجلات العلمية المرموقة؛ للارتقاء بتصنيف الجامعات المصرية في كبرى التصنيفات العالمية.

كما أشاد الوزير بتتويج مصر بلقب بطولة العالم للسباحة بالزعانف للجامعات «شرم الشيخ 2026»، التي استضافتها مدينة شرم الشيخ، بعدما تصدرت الترتيب العام برصيد 19 ميدالية متنوعة، بواقع 7 ميداليات ذهبية و9 فضيات و3 برونزيات.

واستمع المجلس إلى تقرير حول أبرز أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال شهر نوفمبر، جاء في مقدمتها افتتاح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عبدالعزيز قنصوة للمرحلة الأولى من مستشفى السويس الجامعي، بهدف دعم وتطوير المنظومة الصحية، والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والصحية المقدمة لأبناء محافظة السويس والمحافظات المجاورة، كما التقى رئيس الوزراء والوزير عددًا من طلاب الجامعات، لإجراء حوار حول مختلف الموضوعات والقضايا، كما تفقدا مركز طب وجراحة المخ والأعصاب بكلية الطب جامعة المنصورة، ومركز زراعة الكبد الجديد بجامعة المنصورة، كما عقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعًا مع الوزير، لمتابعة الموقف التنفيذي لمخرجات منتدى مصر 2026 في قطاع التعليم.

وشهد الوزير المحاضرة التذكارية التي ألقاها السيد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، بمناسبة الاحتفال بيوم الأمم المتحدة، في رحاب جامعة القاهرة، كما شهد الوزير المحاضرة التذكارية التي ألقتها الدكتورة ناتاشا بيرتس موسار، رئيسة جمهورية سلوفينيا، حول «المخاطر الحالية والمستقبلية»، وكذلك استقبل الوزير قرين رئيسة جمهورية سلوفينيا، لبحث آفاق التعاون الأكاديمي والثقافي بين البلدين،

كما شهد الوزير مراسم التوقيع على بروتوكولي تعاون بين محافظة الوادي الجديد وجامعتي أسيوط والوادى الجديد، وكذلك ترأس الوزير جلسة تقييم مشروعات التخرج الجامعية لعام 2026، ضمن فعاليات أسبوع القاهرة للمياه، كما ترأس الدكتور عبدالعزيز قنصوة الجلسات الإجرائية لمجالس أمناء جامعة سوهاج الأهلية وجامعة مصر للمعلوماتية الأهلية وجامعة القاهرة الأهلية، بالإضافة إلى المشاركة في احتفالية إطلاق حزمة من البرامج والمبادرات الجديدة، فضلًا عن الإعلان عن نتائج القرعة العلنية لموسم الحج للعام 1448هـ/2027م، لاختيار الفائزين بتأشيرات الحج من منسوبي الوزارة والجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، كما شهد الوزير اجتماع مجلس الحوكمة والمجلس الاستشاري للشبكة العربية الأوروبية للقيادة في التعليم العالي (ARELEN).

وافتتح الدكتور عبدالعزيز قنصوة عددًا من أعمال التطوير والتحديث بمعهد بحوث أمراض العيون، وتفقد فرع المركز القومي للبحوث بمدينة السادس من أكتوبر للاطلاع على الإمكانات البحثية والتطبيقية، ومتابعة جهود التطوير الجارية، وعقد الدكتور عبد العزيز قنصوة اجتماعًا مع رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة؛ لبحث الإجراءات التنفيذية لخطة تعيين أعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة بالجامعات الحكومية وجامعة الأزهر، كما أعلن الوزير عن الزيادات الجديدة في أجور أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات، وشهد ختام مسابقتي تحدي الابتكار الرقمي وتحدي ابتكار المستشعرات، كما شهد توقيع بروتوكول تعاون بين صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، ومعهد إعداد القادة بحلوان، وافتتح الوزير فعاليات اليوم السنوي الرابع لمشروع الجينوم المرجعي للمصريين والقدماء المصريين.

وفي إطار تعزيز التعاون في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا، التقى الدكتور عبدالعزيز قنصوة العديد من المسئولين حيث عقد اجتماعًا مع سفير اليابان لدى مصر، وسفير جمهورية الصومال الفيدرالية، ووفد أكاديمية IUAD الإيطالية، والمدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو»، والأمين العام لاتحاد مجالس البحث العلمي العربية، والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للرياضة الجامعية، والمدير الإقليمي للوكالة الجامعية للفرنكوفونية.

وقدم الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة، وعضو اللجنة العليا لمراجعة وتطوير التخصصات الجامعية وربطها بسوق العمل، عرضًا حول ما وصلت إليه منصة مواءمة البرامج الأكاديمية مع سوق العمل، بوصفها أول قاعدة بيانات وطنية على مستوى البرنامج الأكاديمي، تضم برامج 106 جامعات حكومية وأهلية وخاصة وتكنولوجية، موضحًا أن نسبة اكتمال بيانات برامج البكالوريوس والليسانس بلغت 81.7%، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية هي مرحلة مراجعة البيانات والتحقق من دقتها داخل كل جامعة، لافتًا إلى أن المنصة ستسهم في دعم اتخاذ القرارات التي من شأنها تطوير العملية التعليمية، وتنفيذ برامج تدريبية ملائمة لتعزيز مهارات الطلاب، وتحديث المناهج الدراسية، ودراسة احتياجات سوق العمل محليًا وإقليميًا ودوليًا.

واستعرض الدكتور كريم همام مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، التقرير الختامي لمسابقة أفضل جامعة في الأنشطة الطلابية للعام الجامعي 2025/2026، وتضمن التقرير مجالات الأنشطة الطلابية، وتشكيل اللجنة العليا لتحكيم المسابقة، ومعايير المسابقة، وآلية تصنيف الجامعة الفائزة، والنتائج النهائية.

ووافق المجلس على ترشيح كل من الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، والدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور أيمن الشبيني رئيس جامعة العريش، لعضوية مجلس الجامعات الأهلية للعام الجامعي 2026/2027.

كما وافق المجلس على ترشيح كل من الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، والدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة صابرين عبدالجليل رئيس جامعة الأقصر، لعضوية مجلس الجامعات الخاصة للعام الجامعي 2026/2027.

وتابع المجلس جهود اللجنة المُشكلة برئاسة الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، بشأن وضع قواعد عامة موحدة ومنظمة لمنح درجة الدكتوراه الفخرية بالجامعات الحكومية المصرية.

كما استعرض الدكتور شريف خاطر مقترحات الفرق البحثية لتحسين كفاءة استخدام الطاقة في المباني، بما يسهم في ترشيد استهلاك الموارد، وتعزيز كفاءة التشغيل.

واستعرض الدكتور عمرو أحمد المصري القائم بعمل رئيس جامعة مطروح ومنسق المجلس الأعلى للجامعات مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، جهود اللجنة المُشكلة لمراجعة وتقييم المشروعات الابتكارية المتميزة القابلة للانتقال إلى التطبيق الفعلي والإنتاج، وتعظيم مساهمتها في بناء اقتصاد قائم على المعرفة.

كما استعرض المجلس عدة تقارير مقدمة من جامعات عين شمس وبنها وبورسعيد تضمنت أفضل الأبحاث والمشروعات البحثية الابتكارية المتميزة، وذلك في إطار تعظيم الاستفادة من البحث العلمي والانتقال به إلى التطبيق والإنتاج، وتعزيز الاستفادة من الاقتصاد القائم على المعرفة، وربط البحث العلمي بالصناعة.

واستعرض المجلس تقريرًا قدمه الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، حول إنجازات الجامعة للعام الجامعي 2025/2026.

واستعرض المجلس تقريرًا قدمه الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، حول إنجازات الجامعة للعام الجامعي 2025/2026.

كما استعرض المجلس تقريرًا قدمه الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة قنا، حول أنشطة الجامعة خلال الفترة من أغسطس وحتى أكتوبر 2026.