تحدث سامي قمصان، المدير الفني للنادي الأهلي، عن موقف إمام عاشور من المشاركة في مواجهة أول أغسطس الأنجولي، كما كشف أسباب غياب الثنائي سفيان بن جديدة ومنصف بقرار عن المباراة.

قمصان يفجر مفاجأة عن إمام عاشور في مباراة أول أغسطس

وقال قمصان، خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء، إن إمام عاشور لم يكن جاهزًا بشكل كامل بسبب الإصابة التي تعرض لها، موضحًا أنه اتفق مع اللاعب على التواجد مع الفريق دون المشاركة إذا لم تكن هناك حاجة فنية إليه.

وأضاف المدير الفني للأهلي: «إمام عاشور كان لديه إصابة ولم يكن جاهزًا بشكل كامل، واتفقت معه أنني إذا لم أحتاج إليه سيكون معي، وبشكره على استماعه، وكل مباراة لها لاعيبة وأفكار معينة، وعندي ثقة في كل لاعب متاح أمامي».

وعن غياب سفيان بن جديدة ومنصف بقرار، أكد قمصان ثقته في قدرات الثنائي، مشيرًا إلى أن ابتعادهما عن مواجهة أول أغسطس جاء بهدف منحهما فرصة للعودة بصورة أفضل خلال الفترة المقبلة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أهمية تجهيز جميع اللاعبين، في ظل حاجة الفريق إلى جهود كل العناصر المتاحة خلال المرحلة المقبلة.