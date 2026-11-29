يتميز الكيوي بمذاقه المميز وتركيبته الغذائية الغنية بالفيتامينات والألياف، ما يجعله من الفواكه المفيدة التي يمكن إضافتها إلى النظام الغذائي اليومي. ولا تقتصر أهميته على احتوائه على فيتامين C، بل يوفر أيضًا عناصر ومركبات نباتية تدعم صحة الجهاز الهضمي ووظائف الجسم المختلفة.

1. يدعم صحة الجهاز الهضمي

يحتوي الكيوي على الألياف الغذائية التي تساعد على تنظيم حركة الأمعاء وتحسين عملية الهضم، كما قد يساعد تناوله بانتظام على تقليل مشكلة الإمساك لدى بعض الأشخاص.

وتشير Cleveland Clinic إلى أن ثمرة الكيوي توفر الألياف، كما أن تناول القشرة بعد غسلها جيدًا يزيد كمية الألياف التي يحصل عليها الجسم.

2. مصدر مهم لفيتامين C

يحتوي الكيوي على فيتامين C، الذي يساهم في دعم وظائف الجهاز المناعي، ويساعد الجسم على إنتاج الكولاجين اللازم لصحة الجلد والأوعية الدموية والتئام الجروح.

3. يحتوي على مضادات الأكسدة

يوفر الكيوي مركبات نباتية، منها البوليفينولات والكاروتينات، التي تساعد على حماية الخلايا من تأثير الإجهاد التأكسدي، وهو ما يجعله جزءًا مفيدًا من نظام غذائي غني بالفواكه والخضراوات.

4. يساعد على تنويع مصادر البوتاسيوم

يحتوي الكيوي على البوتاسيوم، وهو معدن مهم لوظائف العضلات والأعصاب والمساعدة في تنظيم ضغط الدم ضمن نظام غذائي متوازن.

5. هل يمكن تناول قشر الكيوي؟

يمكن تناول قشر الكيوي بعد غسله جيدًا، فهو يحتوي على ألياف ومركبات نباتية إضافية. لكن ملمسه قد لا يكون مفضلًا لدى الجميع، كما ينبغي تجنبه لدى الأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاه الكيوي.

أفضل طريقة لتناول الكيوي

يمكن تناوله طازجًا، أو إضافته إلى سلطة الفواكه والزبادي والشوفان، كما يمكن استخدامه في إعداد العصائر المنزلية دون إضافة السكر.

المصدر بولد سكاى