لا تقتصر التغيرات التي تظهر على الأظافر على المشكلات التجميلية فقط، بل يمكن أن تكون أحيانًا مؤشرًا على نقص بعض العناصر الغذائية والفيتامينات في الجسم، خاصة إذا صاحبتها أعراض أخرى مثل التعب المستمر أو تساقط الشعر أو شحوب البشرة.

وتختلف التغيرات التي تظهر على الأظافر وفقًا للعنصر الغذائي الذي يعاني الجسم من نقصه، لذلك من المهم الانتباه إليها وعدم الاعتماد على شكل الأظافر وحده لتشخيص المشكلة.

علامات تظهر على أظافرك وتكشف نقص الفيتامينات

1. الأظافر الهشة وسهلة التكسر

قد يشير تكسر الأظافر وتقصفها إلى نقص الحديد أو بعض العناصر الغذائية، كما يمكن أن ينتج عن كثرة التعرض للمياه والمنظفات أو استخدام مزيلات طلاء الأظافر.

2. ظهور خطوط أو أخاديد على الأظافر

قد ترتبط بعض التغيرات في سطح الأظافر بنقص التغذية، لكن الخطوط الطولية شائعة أيضًا مع التقدم في العمر، ولا تعني بالضرورة نقص فيتامين معين.

3. ظهور بقع بيضاء على الأظافر

يعتقد البعض أن البقع البيضاء تعني نقص الكالسيوم، لكن السبب الأكثر شيوعًا هو تعرض الظفر لإصابة بسيطة أو ضغط أثناء نموه، ولا تعد دليلًا موثوقًا على نقص الفيتامينات.

4. تغير لون الأظافر إلى الشحوب

قد ترتبط الأظافر الشاحبة بفقر الدم، خاصة نقص الحديد، وقد يصاحبها التعب والدوخة والضعف العام.

5. تقعر الأظافر إلى الداخل

عندما تأخذ الأظافر شكل الملعقة، فقد يكون ذلك علامة على نقص الحديد، خاصة إذا استمر التغير وظهر في أكثر من ظفر.

6. بطء نمو الأظافر

قد يرتبط بطء نمو الأظافر بسوء التغذية أو نقص بعض العناصر الغذائية، لكنه قد يحدث أيضًا نتيجة عوامل صحية أخرى.

7. ظهور تغيرات في شكل الظفر وسمكه

قد تنتج بعض التغيرات عن نقص بعض العناصر الغذائية، لكنها قد ترتبط كذلك بالفطريات أو أمراض الجلد والغدة الدرقية.

ما الفيتامينات والعناصر الغذائية المهمة لصحة الأظافر؟

هناك مجموعة من العناصر التي يحتاجها الجسم للحفاظ على صحة الأظافر، أبرزها:

الحديد: يساعد في تكوين الهيموجلوبين ونقل الأكسجين إلى أنسجة الجسم.

الزنك: يساهم في نمو الخلايا وتجديد الأنسجة.

فيتامين B12: مهم لتكوين خلايا الدم الحمراء ووظائف الأعصاب.

فيتامين B9 (حمض الفوليك): يساهم في تكوين خلايا الدم.

البروتين: يمثل عنصرًا أساسيًا في تكوين الكيراتين الذي يشكل الأظافر.

البيوتين: أحد فيتامينات مجموعة B، وله دور في بعض حالات ضعف الأظافر.

متى يجب استشارة الطبيب؟

إذا لاحظتِ تغيرات مستمرة في شكل الأظافر أو لونها، أو أصبحت سهلة التكسر بصورة غير معتادة، خاصة مع التعب وتساقط الشعر أو الدوخة، فمن الأفضل استشارة الطبيب لتحديد السبب وإجراء التحاليل اللازمة عند الحاجة.

ولا يُنصح بتناول مكملات الحديد أو الزنك أو البيوتين دون التأكد من وجود نقص، لأن تغيرات الأظافر ليست دليلًا قاطعًا على نقص الفيتامينات، وقد تكون مرتبطة بمشكلات صحية أخرى.