شاركت الفنانة ليلى أحمد زاهر، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة لافتة.

إطلالة ليلى أحمد زاهر

أطلت ليلى أحمد زاهر، مرتديه فستانا طويلا وأنيقا بدرجات البيج، وجاء الفستان بتصميم مميز ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد ليلى أحمد زاهر، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون البني الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت ليلى أحمد زاهر، تسريحة جذابة لشعرها البني الطويل لتتناسب مع إطلالتها المميزة.

ونعرض لكم صور الفنانة ليلى أحمد زاهر