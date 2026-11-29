ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول: ما حكم إخراج الزكاة مقسطة في صورة دفعات شهرية على مدار العام؟

وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إنه يجوز شرعًا إخراج الزكاة مقسطةً على مدار العام بعد مرور الحولِ على ماله الذي بلغ النِّصاب، إلى من يعرفهم من مستحقيها الذين يحتاجون إليها في سد احتياجاتهم شهرًا بشهر، مع مراعاة عدم بلوغ الحول التالي إلا وقد أخرجها كلَّها.

وأوضحت دار الإفتاء أنه لا يعد هذا من تأخير إخراج الزكاة عن موعدها كما نص عليه جماعة من الفقهاء، والأولى المسارعة إلى إخراج الزكاة خروجًا من الخلاف.

إخراج الزكاة من أرباح البنوك

وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم إخراج الزكاة من أرباح البنوك التي يعتمد عليها الشخص في الإنفاق على معيشة أسرته، موضحًا أن الأصل هو إخراج زكاة المال بنسبة 2.5% من إجمالي المال عند بلوغه النصاب ومرور حول قمري عليه، مع وجود رخصة عند الحاجة لمن يعتمد على العائد في نفقات معيشته.

وأوضح الدكتور محمود شلبي، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن حول الزكاة يبدأ من تاريخ بلوغ المال النصاب، وليس بالضرورة مع بداية السنة الميلادية أو الهجرية، مشيرًا إلى أن النصاب يُقدّر بقيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21، فإذا بلغ المال هذا المقدار بدأت السنة التي تجب الزكاة عند اكتمالها.

وأضاف أن صاحب المال، عند حلول موعد الزكاة، ينظر إلى إجمالي ما يملكه، فإذا كان المال لا يزال بالغًا النصاب، وجب إخراج 2.5% من إجمالي المبلغ، وهو ما يُعرف بربع العشر.

وأشار إلى أنه إذا كان الشخص يعتمد بصورة أساسية على أرباح البنك في نفقات المنزل، أو كان دخله الآخر لا يكفي لتغطية احتياجاته، فقد أجاز بعض الفقهاء، وهو ما تفتي به دار الإفتاء عند الحاجة أو الضرورة، إخراج الزكاة بنسبة 10% من إجمالي الأرباح السنوية بدلًا من حسابها على أصل المال.

وضرب مثالًا توضيحيًا بأن من يحصل على أرباح سنوية قدرها 50 ألف جنيه، تكون الزكاة المستحقة وفق هذا الرأي 5 آلاف جنيه، مؤكدًا أن الحساب يكون على إجمالي الأرباح التي حصل عليها خلال العام، وليس على المبلغ المتبقي منها بعد الإنفاق.

وأكد الدكتور محمود شلبي أن الأصل هو إخراج 2.5% من إجمالي المال عند توافر شروط الزكاة، أما من لا يكفي دخله لتغطية نفقاته ويعتمد على أرباح البنك في معيشته، فيمكنه الأخذ بالرأي الذي يجيز إخراج 10% من إجمالي الأرباح السنوية عند الحاجة.