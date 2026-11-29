

ناشد أحمد محمد شكري، نجل المعلق الرياضي الراحل محمد شكري، رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان والجهات المعنية، التدخل العاجل لحل أزمة الأوراق الرسمية الخاصة بوالده، بعد اكتشاف استمرار تسجيل حالته في المستندات بعبارة «قيد البحث»، رغم تسلمه جثمان والده عقب الحادث الأليم الذي وقع في منطقة شبرا منت.

ونشر أحمد محمد شكري استغاثة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أعرب خلالها عن استيائه وقلقه من استمرار تسجيل الواقعة بهذه الصفة، مؤكدًا أن ذلك قد يؤثر على الحقوق القانونية والتأمينية لوالده، إلى جانب المستحقات والتعويضات المرتبطة بالحادث.

وقال نجل المعلق الرياضي الراحل في استغاثته: «فوجئت بأن حالة الواقعة ما زالت مسجلة في الأوراق الرسمية بعبارة قيد البحث، رغم أنني تسلمت جثمان والدي بالفعل»، متسائلًا عن المسؤول عن تصحيح هذه البيانات وتوضيح أسباب استمرار تسجيلها بهذه الصورة.

وأوضح أنه واجه معاناة كبيرة خلال إنهاء إجراءات والده عقب الحادث، في ظل ما وصفه بدوامة من الإجراءات والأوراق والتصريحات، دون وجود جهة تساعده على إنهاء الأمور بشكل واضح وسريع.

وطالب أحمد محمد شكري الجهات المختصة، وعلى رأسها رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الصحة ووزارة الداخلية والجهات المسؤولة عن التأمينات والتعويضات، بمراجعة ملف الواقعة وتصحيح البيانات والمستندات الرسمية، بما يضمن الحفاظ على حقوق والده وأسرته وعدم ضياع أي مستحقات بسبب الإجراءات الإدارية.

وأكد نجل الراحل أنه لا يطلب استثناءً أو معاملة خاصة، وإنما يسعى للحصول على حقوق والده القانونية، ومعرفة أسباب استمرار تسجيل الواقعة باعتبارها «قيد البحث»، رغم تسلم الجثمان.

واختتم استغاثته بالتأكيد على أن رحيل والده لم يُنهِ مسؤوليته تجاهه، مطالبًا المسؤولين بالتدخل العاجل، وداعيًا متابعيه إلى مشاركة المنشور حتى يصل صوته إلى الجهات المعنية.