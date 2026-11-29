أعربت السفارة الصينية في جمهورية الدومينيكان، اليوم الأحد، عن استيائها الشديد ومعارضتها القاطعة لتصريحات السفيرة الأمريكية المتكررة حول تعاون البلاد في مجال الاتصالات. وانتقدت السفارة في بيان نشر على موقعها الإلكتروني، سعي السفيرة الأمريكية العلني للضغط من أجل استبعاد المعدات والتكنولوجيا الصينية.

وطرح متحدث باسم السفارة أربعة أسئلة تفند ادعاءات واشنطن بشأن تعريف "التكنولوجيا الموثوقة"، ومحاولتها فرض خياراتها على دولة ذات سيادة، وتقديم دروس للآخرين حول التكاليف.

جاء رد السفارة عقب تصريحات أدلت بها السفيرة الأمريكية لدى جمهورية الدومينيكان، ليا فرانسيس كامبوس، أمس الأول الجمعة، حثت فيها الحكومة الدومينيكية على إلزام شركة الاتصالات الفيتنامية "فيتيل" باستخدام تكنولوجيا من دول تصفها واشنطن بـ"الموثوقة" - وتحديدا الدول الموقعة على "اتفاقية بودابست بشأن الجريمة الإلكترونية".

وأوضح المتحدث أن "اتفاقية بودابست" تتعلق بالتعاون في مكافحة الجرائم الإلكترونية، ولا تضع معايير للوصول إلى معدات الاتصالات. وأشار البيان إلى أن الصين طرف فاعل وموقع على "اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية"، التي تحظى بتمثيل دولي أوسع؛ مؤكداً أن معدات الاتصالات الصينية تعمل بأمان وموثوقية في أكثر من 100 دولة، بما في ذلك جمهورية الدومينيكان.

وفي تصريح لصحيفة "جلوبال تايمز" الصينية اليوم الأحد، قال بان دينج، مدير مركز القانون لمنطقة أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي في جامعة الصين للعلوم السياسية والقانون، إن تصريحات السفيرة الأمريكية تعكس مساعي واشنطن لإقصاء التكنولوجيا الرقمية الصينية من أسواق أمريكا اللاتينية عبر الضغوط الدبلوماسية. وأضاف أن واشنطن تستغل مشروع "فيتيل" لتحقيق أهداف جيوسياسية تحت ذريعة الأمن السيبراني.