تتجه الحكومة المصرية إلى إعادة رسم خريطة الأسواق الخارجية المستقبلة للصادرات المحلية، في إطار خطة تستهدف تقليل الاعتماد على عدد محدود من الوجهات التجارية، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية في إفريقيا وأمريكا اللاتينية وشرق آسيا وأستراليا، بما يعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة تقلبات التجارة العالمية وزيادة حصيلة الصادرات من النقد الأجنبي.

وأكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن تحليل خريطة الصادرات المصرية كشف تركز نحو 80% من الصادرات في عدد محدود من الأسواق الرئيسية، تشمل الاتحاد الأوروبي والدول العربية وتركيا والولايات المتحدة وعددًا من الأسواق الآسيوية.

وأوضح الوزير أن هذا التركز يفرض ضرورة تنويع التوزيع الجغرافي للصادرات والمنتجات، للحد من المخاطر المرتبطة بالاعتماد على عدد محدود من الأسواق أو المشترين، مشيرًا إلى أهمية التوسع في أسواق أمريكا الجنوبية وإفريقيا وشرق آسيا وأستراليا، مع استمرار الاهتمام بالأسواق الأوروبية.

48.6 مليار دولار صادرات غير بترولية خلال 2025

وتأتي خطة تنويع الأسواق بالتزامن مع تحسن أداء الصادرات المصرية غير البترولية، إذ سجلت نحو 48 مليارًا و567 مليون دولار خلال عام 2025، مقابل نحو 41 مليارًا و507 ملايين دولار خلال عام 2024، بنسبة زيادة بلغت 17%.

وفي المقابل، ارتفعت الواردات المصرية إلى نحو 83 مليارًا و14 مليون دولار خلال عام 2025، مقابل 79 مليارًا و376 مليون دولار في العام السابق، بزيادة بلغت نحو 5%.

وتعكس هذه المؤشرات نمو الصادرات غير البترولية بمعدل أسرع من نمو الواردات خلال عام 2025، وهو ما يدعم توجه الحكومة نحو زيادة المبيعات الخارجية وتعزيز مساهمة القطاع التصديري في توفير العملة الأجنبية.

لكن استمرار النمو يتطلب توسيع قاعدة الأسواق المستقبلة للمنتجات المصرية، حتى لا تتأثر الصادرات بصورة كبيرة بالتباطؤ الاقتصادي أو التغيرات التجارية في مجموعة محدودة من الدول.

إفريقيا.. سوق قريبة وفرص متعددة أمام المنتجات المصرية

تأتي القارة الإفريقية في مقدمة المناطق التي تستهدف الحكومة زيادة الصادرات إليها، مستفيدة من القرب الجغرافي ووجود اتفاقيات تجارية إقليمية، إلى جانب الاحتياجات المتزايدة لعدد من الأسواق الإفريقية في مجالات الغذاء والدواء ومواد البناء والمنتجات الصناعية.

وتتيح اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية فرصًا لتعزيز حركة التجارة البينية، من خلال خفض الحواجز التجارية وتوسيع نطاق النفاذ إلى الأسواق، بما يساعد الشركات المصرية على زيادة صادراتها.

وتشمل المجالات المرشحة للتوسع الصناعات الغذائية والمنتجات الدوائية والأسمدة والكيماويات ومواد البناء والصناعات الهندسية، فضلًا عن الخدمات المرتبطة بالبنية التحتية والطاقة.

كما تعمل الحكومة على تعزيز التمثيل التجاري والبعثات الاقتصادية والمعارض المتخصصة، لربط الشركات المصرية بالمستوردين في الدول الإفريقية والتعرف على احتياجات الأسواق المختلفة.

أمريكا اللاتينية وأستراليا.. وجهات جديدة للتوسع

وتستهدف وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية توسيع حضور المنتجات المصرية في أسواق أمريكا اللاتينية، التي تضم اقتصادات كبيرة وطلبًا متنوعًا على المنتجات الصناعية والزراعية والغذائية.

وتتطلب هذه الأسواق تطوير قنوات النقل والشحن والتسويق، إلى جانب دراسة المواصفات الفنية والاشتراطات الجمركية لكل دولة، بما يساعد الشركات المصرية على الوصول إلى المستوردين وتحقيق قدرة تنافسية من حيث السعر والجودة.

أما أستراليا، فتمثل وجهة إضافية أمام المنتجات المصرية، خاصة مع إدراجها ضمن الأسواق المستفيدة من زيادة مساندة الشحن البحري والبري إلى 50% من تكلفة النقل، وفق البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية.

ويستهدف هذا التعديل تخفيف تكلفة الوصول إلى الأسواق البعيدة، التي تمثل تكاليف النقل فيها أحد العوامل المؤثرة في قرارات التوسع التصديري.

شرق آسيا وروسيا.. تنويع الأسواق والاستفادة من الحوافز

وتولي الحكومة اهتمامًا متزايدًا بأسواق شرق وجنوب شرق آسيا، خاصة في ظل اتساع النشاط التجاري والصناعي في دول مثل إندونيسيا وماليزيا وفيتنام وتايلاند وسنغافورة.

ويتضمن البرنامج الجديد استمرار العمل بالحوافز الإضافية المقررة للصادرات، مع إضافة عدد من دول جنوب شرق آسيا إلى الأسواق المستهدفة، بما يعزز فرص الشركات المصرية في التوسع التجاري.

كما تشمل خريطة دعم الشحن الجديدة روسيا، ضمن الدول المستفيدة من مساندة النقل البحري والبري بنسبة 50%، بما يساعد على تقليل تكاليف وصول المنتجات المصرية إلى هذا السوق.

وتعمل الوزارة كذلك على تطوير خدمات التمثيل التجاري والبعثات التجارية، لمساعدة الشركات على التعرف على فرص التصدير والتواصل مع المستوردين وتلبية متطلبات الأسواق المستهدفة.

50% دعمًا للشحن و48 مليار جنيه للمصدرين

وتتضمن أدوات الحكومة لتوسيع الأسواق الخارجية تخصيص 48 مليار جنيه لدعم وتنشيط الصادرات خلال العام المالي 2026/2027، إلى جانب رفع مساندة الشحن البحري والبري إلى 50% في عدد من الأسواق المستهدفة، مقابل 25% سابقًا.

كما تتضمن منظومة الدعم الجديدة مساندة الشحن بنظام المركب السريع بنسبة 25% من قيمة الفاتورة الإلكترونية، ومساندة النقل الداخلي من المصنع إلى الميناء بنسبة 25% من التكلفة، بحد أقصى 250 ألف جنيه للشركة سنويًا.

وتعمل الحكومة أيضًا على تطوير بوابة معلومات التجارة الخارجية بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، لتوفير البيانات التي تساعد الشركات على دراسة الأسواق وتحديد الفرص التصديرية.

توسيع قاعدة المصدرين شرط لزيادة الصادرات

ولا يرتبط تنويع الأسواق بفتح وجهات تجارية جديدة فقط، وإنما يتطلب أيضًا زيادة عدد الشركات القادرة على التصدير، وتأهيل المصانع والمزارع للحصول على شهادات الجودة والمواصفات الدولية.

وفي هذا الإطار، أطلقت الوزارة مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير»، بهدف التعرف على احتياجات الشركات في المحافظات ومساعدتها على دخول الأسواق الخارجية، وربطها بخدمات التمثيل التجاري والمعارض والبعثات التجارية.

وتكشف هذه التحركات أن استراتيجية تنويع الأسواق تستهدف تقليل مخاطر التركيز الجغرافي للصادرات، وزيادة فرص الشركات المصرية في الوصول إلى مستوردين جدد، بما يدعم نمو الصادرات غير البترولية ويعزز موارد الاقتصاد من النقد الأجنبي خلال السنوات المقبلة.