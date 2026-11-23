قال المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن نتائج صادرات الصناعات الهندسية المصرية خلال أول 9 أشهر من عام 2026 جاءت مبشرة، رغم الظروف المحيطة، بعدما سجلت نمواً بنسبة 8% لتصل إلى 5 مليارات و70 مليون دولار، وهو ما يعكس قوة الصادرات والصناعة والاقتصاد المصري، وعدم اعتمادها فقط على الظروف المحيطة.

وأضاف في مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ المجلس كان يستهدف تحقيق زيادة سنوية في الصادرات بنسبة 15% مقارنة بالعام الماضي، إلا أن بعض التأثيرات السلبية حالت دون الوصول إلى هذا المستهدف، رغم تحقيق طفرة جيدة خلال الفترة الماضية.

وأوضح الصياد أن صناعات الكهرباء والإلكترونيات تصدرت القطاعات التي حققت ارتفاعاً في الصادرات، بنسبة 66%، تلتها الطلمبات التي سجلت نمواً بنسبة 51%، ثم الكابلات بنسبة 42%.

وعلى مستوى الأسواق التصديرية، أشار إلى أن أوروبا كانت من أبرز الأسواق التي أسهمت في زيادة الصادرات، لافتاً إلى أن تركيا وألمانيا من أبرز الشركاء التجاريين لمصر في هذا النطاق، إلى جانب تحقيق نمو في الصادرات إلى كينيا وجنوب أفريقيا داخل القارة الأفريقية، وهما من الدول التي تشهد حركة تجارية مستمرة مع مصر.

ولفت رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية إلى أن من المؤشرات الإيجابية خلال العام الحالي بدء زيادة الصادرات إلى أسواق جديدة، من بينها البرازيل والأرجنتين، ضمن الأسواق المستهدفة في أمريكا اللاتينية، موضحاً أن اتفاقيات التجارة مع تجمع الميركوسور تتيح مرور المنتجات المصرية دون جمارك.

وأكد أن دخول المنتجات المصرية إلى سوق أمريكا اللاتينية وبدء إثبات وجودها فيه يمثل تطوراً يدعو إلى التفاؤل، رغم أن حجم الصادرات إلى هذه الأسواق لا يزال محدوداً، مشيراً إلى استهداف التوسع في نشر المنتجات المصرية بأسواق أمريكا اللاتينية خلال الفترة المقبلة.

وفيما يتعلق بنمو صادرات شهر سبتمبر بنسبة 35.9%، قال الصياد إن هذه القفزة ترجع إلى عاملين، أولهما تعويض الأسواق لما لم تستورده من مصر خلال الفترة السابقة، بعدما شهدت أشهر الصيف انخفاضاً كبيراً في حجم الصادرات نتيجة الظروف المحيطة التي أثرت على الطلب على المنتج المصري.

وأضاف أن الانخفاض الذي حدث خلال الصيف لم يكن دليلاً على تراجع الطلب على المنتجات المصرية، وإنما جاء في سياق انخفاض عالمي في الطلب وحركة التجارة الخارجية، قبل أن تعود الأسواق في سبتمبر إلى تعويض جزء مما لم تستورده خلال الفترة السابقة.

وأشار إلى أن العامل الثاني يتمثل في بدء أسواق أمريكا اللاتينية في استيراد المنتجات المصرية، بما أضاف أسواقاً جديدة إلى خريطة الصادرات، إلى جانب ظهور منتجات حققت نمواً ملحوظاً، مثل الطلمبات.

وتابع أن السيارات ومكوناتها تمثل قطاعاً جديداً يمكن أن يشهد زيادة في صادرات الصناعات الهندسية، بعدما لم تكن تحقق في السابق أرقاماً كبيرة، لافتاً إلى أن صادرات السيارات ومكوناتها تجاوزت مليار دولار لأول مرة في عام 2025.