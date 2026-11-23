أعلن التونسي نبيل الكوكي، المدير الفني للفريق الاول للكرة بالنادي المصري عن قائمة لاعبيه المختارة لخوض مباراته بالجولة التاسعة من دوري أورا والتي تجمعه بنظيره فريق بترول أسيوط والمقرر اقامتها في الثامنة مساء غدا الثلاثاء على ستاد السويس الجديد.



وضمت قائمة لاعبي المصري 24 لاعبًا جاءوا على النحو التالي

ل​حراسة المرمى: ​عصام ثروت ، محمد شحاته ، ​محمد سيحا.

لخط ​الدفاع: ​كريم العراقي ، ​باهر المحمدي ، خالد صبحي ، مصطفى العش، محمد هاشم، محمد شكري.

لخط الوسط : ​ حسن علي ، محمد مخلوف ، عميد صوافطة، مصطفى أبو الخير، ياسين الملاح ، يوسف الجوهري ، أحمد القرموطي ، خير الدين طوال ، عبد الله الزياني ، عبد الرحيم دغموم ، أحمد شرف

لخط ​الهجوم: صلاح محسن ، محمد الشامي ، منذر طمين ، علي سليمان.

طاقم تحكيم مباراة المصري وبترول أسيوط.

واعلنت لجنة الحكام عن طاقم تحكيم مباراة المصري وبترول أسيوط بالجولة التاسعة من دوري أورا ، الثلاثاء 24 نوفمبر ، الساعة الثامنة مساء، ستاد السويس الجديد

ويضم الطاقم طارق مجدي، حكمًا للساحة.

مصطفى حسن ، مساعد حكم أول.

أحمد عادل عبد الفتاح ، مساعد حكم ثان.

أحمد ناجي ، حكمًا رابعًا.

أحمد حامد فهيم ، حكم تقنية الفيديو.

أحمد حمدي ، مساعد حكم تقنية الفيديو.