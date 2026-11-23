تتسبب مئات الشاحنات في ازدحام الطرق السريعة الرئيسية المؤدية إلى إيران، في حين أن الحصار البحري الأمريكي للموانئ يخنق الاقتصاد.

1200 شاحنة عالقة

وفقاً لصحيفة "ديلي تليجراف" البريطانية، تُظهر لقطات فيديو لأحد طرق النقل الرئيسية التي تنقل البضائع من الصين حوالي 1200 شاحنة عالقة في ازدحام مروري يمتد لحوالي 26 ميلاً.

وشوهدت الشاحنات وهي تتقدم ببطء لعدة أيام، في أوضح صورة حتى الآن لبلد يحاول استبدال حركة النقل البحري بالواردات البرية.

وعند معبر يالاما بين كازاخستان وأوزبكستان، تنتظر أكثر من 1000 شاحنة العبور.

وقال أحد السائقين متحدثاً من الصف: "هناك طابور طويل هنا. هذا هو يومنا الثالث".

الحصار يغلق الشريان الرئيسي للتجارة

ومنذ أن فرض دونالد ترامب حصاراً على الموانئ الإيرانية، تم إغلاق الشريان الرئيسي لتجارة إيران الثقيلة والسائبة والحاويات إلى حد كبير.

وأُجبرت البضائع على السفر براً، عبر طرق التفافية مترامية الأطراف عبر كازاخستان وأوزبكستان وباكستان وتركمانستان وتركيا، والتي يعترف المسؤولون بأنها لا تستطيع حمل الحمولة.

وقال أمير روشانبخش من منظمة تنمية التجارة الإيرانية: "بدلاً من 200 شاحنة، يوجد الآن 1200 شاحنة على أحد الحدود".

تكلفة النقل تتضاعف 4 مرات

وقال مجيد رضا حريري، رئيس غرفة التجارة الإيرانية الصينية، إن تكلفة نقل حاوية بحراً كانت تبلغ حوالي 3000 دولار، أما براً فتبلغ الآن حوالي 12000 دولار، وهو تحول قدّر أنه أضاف نحو 18 مليار دولار إلى تكلفة التجارة الإيرانية.

وأوضح أحد الوكلاء أن البضائع التي لا تتحمل الرحلة، كالمنتجات الطازجة، تبقى عالقة في الصين لأن الجمارك التركمانية والكازاخستانية تمنعها من المرور.

ضغوط أمريكية على دول الجوار

ويُعتقد أن الولايات المتحدة تمارس ضغوطاً على الدول المجاورة لتقييد تدفق البضائع عبر حدودها كجزء من فرقة العمل "البوابة الحديدية"، التي تم تشكيلها قبل أسبوعين للضغط على الجمهورية الإسلامية لتقديم تنازلات خلال المحادثات مع الوسطاء بشأن إنهاء الصراع.

ووردت تقارير عن تأخيرات مماثلة في مناطق أخرى من الإقليم، حيث ينتظر السائقون أسابيع عند معبر بازاركان الحدودي مع تركيا.

وقال محمد رضا شيري، الذي أضاف أنه عالق منذ خمسة أيام: "أقود السيارة منذ 15 عاماً، ولم أرَ شيئاً كهذا من قبل".

وقال زميله، أكبر صديقي، إنه يكسب الآن نصف ما كان يكسبه سابقاً، ووصف آخر كيف يعيش في سيارة الأجرة دون إمكانية الوصول إلى المراحيض أو الحمامات.

الأسعار تشتعل والتضخم للشهر الـ18

وفي إيران، ارتفعت أسعار الخضراوات والبقوليات ومنتجات الألبان والإيجارات، وأفاد البنك المركزي أن التضخم الحضري قد ارتفع للشهر الثامن عشر على التوالي.

ووصل معدل التحويل من نقطة إلى نقطة إلى حوالي 84 في المائة، مما يعني أن الأسر كانت تدفع ما يقرب من 84 في المائة أكثر مما كانت عليه قبل عام مقابل نفس سلة السلع.

وقال أحد سكان طهران إنه بدأ بتخزين الطعام، وأن سعر أربع زجاجات من زيت الطهي ارتفع من 3.05 مليون تومان إلى 3.35 مليون تومان بين يومي السبت والاثنين.

ويبلغ متوسط الأجر اليومي مليون تومان. ولم يتغير هذا المعدل في معظم أنحاء البلاد منذ بدء الحرب في 28 فبراير.

حظر تصدير الطماطم والبصل والبطاطس

وبلغ الضغط حداً خطيراً دفع إيران إلى تخزين منتجاتها الزراعية، وأصدرت قراراً بحظر تصدير الطماطم والبصل والبطاطس "حتى إشعار آخر"، مُعللة ذلك بظروف السوق وضرورة تأمين الإمدادات المحلية.

وحتى الرئيس مسعود بيزشكيان أقرّ بالضرر، واصفاً ارتفاع الأسعار الأخير بأنه "طبيعي" في ظل الحصار، وصوّر الأزمة برمتها على أنها استراتيجية أمريكية مُتعمّدة.

وقال: "كانت البضائع المستوردة تصل سابقاً عبر السفن، أما الآن فتقطع مسافات طويلة قبل دخولها البلاد، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها النهائية. كما انخفض دخلنا، فبعد أن كنا نبيع النفط، أصبحنا عاجزين عن بيعه".

“حصار دوائي في ظل ظروف الحرب”

وفقا للتقرير، فإن النقص في الأدوية يثير قلقاً بالغاً في الصيدليات، إذ يتنقل الآباء بين الصيدليات بحثاً عن لقاح الإنفلونزا لأطفالهم، والذي أفادت نقابة الصيادلة بأنه لم يصل بعد إلى شبكة التوزيع رغم بدء موسم التطعيم.

وأكد وزير الصحة، محمد رضا ظفرغندي، ارتفاع أسعار الأدوية، موضحاً أن المواد الخام الدوائية التي كانت تُشحن بحراً أصبحت تُنقل جواً، مما يزيد التكاليف، وأن 16 مصنعاً للأدوية وأكثر من 70 مستشفى قد تضررت خلال الحرب.

ووصف النائب حسين عبدولي الوضع بأنه "حصار دوائي في ظل ظروف الحرب"، محذراً من أن هذه القيود قد تُعرّض المرضى والنظام الصحي للخطر المباشر.

وقال: "يجب ألا تُستخدم صحة الشعب أبداً كأداة للضغط السياسي أو الاقتصادي".

تقنين الكهرباء والرئيس يعمل في مكتب خافت

وفي المنازل، تُقنّن الكهرباء أيضاً، ففرضت شركة "توانير"، شركة الكهرباء الحكومية، انقطاعات متناوبة للتيار الكهربائي - تصل مبدئياً إلى ساعتين كل يومين، ثم ترتفع إلى ساعتين يومياً إذا اشتدّ البرد - في ظلّ معاناة الحكومة لتوفير الوقود لمحطات توليد الطاقة.

وقد صُوّر الرئيس نفسه وهو يعمل في مكتب خافت الإضاءة مرتدياً معطفاً شتوياً، قائلاً للإيرانيين: "بقليل من الضوء، وارتداء ملابس دافئة، يمكن للناس إنجاز أعمالهم".

دعوات لكسر الحصار بالقوة

واقترح البعض في إيران كسر الحصار البحري الأمريكي بالقوة، واستحضرت وسائل الإعلام فريدون، البطل الأسطوري في الأدب الفارسي، الذي عندما حُوصر عند نهر من قِبل حارس موالٍ للطاغية الضحاك، رفض انتظار فتح البوابة وحثّ حصانه مباشرةً على الماء.

وطبّقت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية هذا التشبيه على قافلة من ناقلات النفط الإيرانية التي يُحتمل أن تبحر باتجاه مضيق هرمز.

وجاء في إحدى المنشورات: "لا ننتظر إذن أمريكا، بل نفتح الطريق، ونجعل تكلفة إغلاقه باهظة لدرجة تجعل المنطق يقتضي إبقاءه مفتوحاً".

وحذرت وكالة تسنيم، المقربة من الحرس الثوري الإسلامي، من عدم إعلان أي مسؤول أو تأكيده لأي خطة من هذا القبيل، مؤكدةً في الوقت نفسه أن إيران "لن تتسامح مع الحصار البحري على المدى الطويل، وستكسره".

وحذر علي يزديخاه، السياسي الإيراني، من أنه في حال مُنعت صادرات النفط الإيرانية، "فستُستهدف آبار النفط في الإمارات والكويت والبحرين والسعودية أولاً".

وعند معبر يلاما، يستعد السائقون لقضاء ليلة أخرى، إذ لم يتقدم طابور السيارات كثيراً.

وقال أحدهم، بينما امتد طابور السيارات خلفه حتى اختفى عن الأنظار: "ربما علينا الانتظار في الطابور لأربعة أيام أخرى".