أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الاثنين، أنها فرضت عقوبات جديدة على إيران، تستهدف عشرات الأفراد والكيانات، ممن قالت إنهم يشكلون "شبكات مصرفية موازية" تعتمد عليها طهران.

وذكرت الوزارة -في بيان- أنها فرضت في إطار "عملية النبذ الاقتصادي" اليوم "عقوبات على أكثر من 24 شركة صرافة إيرانية وشركات واجهة وأفراداً مهمين، في مسعى واسع النطاق لتعطيل الشبكات المصرفية الموازية التابعة لإيران على مستوى العالم".

وأضافت الوزارة أنه "في ظل استمرار تضرر الاقتصاد الإيراني بفعل العقوبات الاقتصادية القاسية وتراجع إيرادات النفط، تزايد عجز الوسطاء القائمون على هذه الشبكات عن إرجاع عائدات التصدير المستمرة في الانكماش إلى البلاد، بينما عمدوا في الوقت ذاته إلى إثراء أنفسهم من خلال سرقة موارد الدولة التي هي في الأصل ملك للشعب الإيراني".

وقال وزير الخزانة، سكوت بيسنت: "الاقتصاد الإيراني يغرق، وقادته في حالة من الذعر. النظام المصرفي الموازي في إيران يمثل شريان الحياة المالي الأخير لنظام مفلس. وستواصل وزارة الخزانة تفكيك هذه الشبكات غير المشروعة حتى نقضي على رأس الأفعى تماماً".

وتستهدف إجراءات اليوم "البنية التحتية المالية التي تدعم جزءاً كبيراً مما تبقى من التجارة الخارجية لإيران، حيث تعمل على تعطيل شركات الصرافة، والشركات الواجهة، والوسطاء الذين ينقلون مليارات الدولارات عبر النظام المالي الدولي، مما يتيح للنظام الوصول إلى العملات الأجنبية رغم العقوبات الشاملة المفروضة عليه"، بحسب بيان الخزانة الأمريكية.