وافق مجلس النواب الأسبوع الماضي، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار رقم 178 لسنة 2023، في خطوة تستهدف تطوير منظومة ضمان الصادرات وتوفير أدوات تساعد الشركات المصرية على مواجهة المخاطر المرتبطة بالعمليات التجارية والاستثمارية في الأسواق الخارجية.

ويعيد التعديل طرح تساؤلات لدى الشركات والمصدرين حول طبيعة الحماية التي توفرها الوكالة، وما إذا كان القانون يمنح الشركة حقًا تلقائيًا في تعويض قيمة البضائع المصدرة حال امتناع المستورد الأجنبي عن السداد.

المادة الثالثة تحدد هدف الوكالة

تنص المادة الثالثة من قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار رقم 178 لسنة 2023 على أن هدف الوكالة هو تشجيع وتنمية الصادرات والاستثمارات المصرية بالخارج وتنويعها وزيادة قدرتها التنافسية، وتوسيع قاعدة المصدرين المصريين وتعزيز مشاركتهم في سلاسل الإمداد الدولية ودخول أسواق جديدة.

وتتحقق هذه الأهداف من خلال تقديم خدمات ضمان الصادرات والاستثمارات المصرية بالخارج بمزايا تنافسية، في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.

ما الخدمات التي تقدمها الوكالة؟

حددت المادة الرابعة من القانون اختصاصات الوكالة، ومن بينها تقديم خدمات ضمان تصدير السلع والخدمات من مصر، وضمان استيراد المواد الخام بهدف إضافة قيمة وإعادة التصدير، وضمان العمليات المرتبطة بالمشروعات ذات الأهمية الاستراتيجية، إلى جانب ضمان الاستثمارات المصرية بالخارج.

كما أجاز القانون للوكالة إعادة ضمان العمليات التي تجريها، وقبول إعادة الضمان من جهات أخرى تمارس أنشطة مشابهة أو مكملة، فضلًا عن تقديم المشورة المالية والاقتصادية والفنية في مجال الصادرات.

وتتيح هذه الاختصاصات للشركات الاستفادة من أدوات لتقليل المخاطر التجارية وغير التجارية التي قد تواجهها عند دخول أسواق جديدة.

هل يضمن القانون تحصيل مستحقات المصدر تلقائيًا؟

لا يعني وجود الوكالة أن كل عملية تصدير تتمتع بتغطية تأمينية تلقائية، أو أن كل تأخر في سداد قيمة الشحنة يرتب حقًا فوريًا في الحصول على تعويض.

فالحماية ترتبط بخدمة الضمان التي تتعاقد عليها الشركة، وشروط الوثيقة أو العقد، والمخاطر التي تشملها التغطية، وحدود المسؤولية والاستثناءات والإجراءات الواجب اتباعها عند وقوع الخطر.

ومن ثم، يتعين على المصدر مراجعة شروط التغطية قبل إتمام العملية، والتأكد من أن خطر عدم السداد أو تعثر المستورد داخل ضمن المخاطر المضمونة، وأنه استوفى متطلبات الإخطار وتقديم المستندات والمطالبة بالتعويض.

ماذا أضاف التعديل الذي وافق عليه البرلمان؟

استهدف مشروع التعديل معالجة الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون القائم، ووضع آليات تضمن التنسيق المباشر والفعال بين الوكالة والجهات الحكومية ذات الصلة، بما يدعم المصدرين المصريين ويوفر ضمانات لمواجهة المخاطر التجارية وغير التجارية المرتبطة بعمليات التصدير.

لكن يجب التفرقة بين الأهداف المعلنة لمشروع التعديل وبين الحقوق التفصيلية التي يقررها النص النهائي؛ فلا يجوز اعتبار كل ما ورد في المناقشات البرلمانية حقًا نافذًا للشركات قبل صدور القانون ونشره.

وبذلك، تظل حقوق الشركة المصدرة في مواجهة مخاطر عدم السداد مرتبطة بالتغطية التي حصلت عليها وشروطها، بينما يستهدف التعديل تطوير دور الوكالة وتوسيع قدرتها على دعم الصادرات المصرية ومواجهة المخاطر في الأسواق الخارجية.