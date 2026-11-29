كشف الإعلامي أحمد موسى عن استمرار تلقي اتصالات من مواطنين يرغبون في التبرع لمساندة أسر ضحايا ومصابي حادث الوراق، مشيراً إلى أن حجم المساهمات المالية شهد زيادة جديدة بعد إعلان الحكومة تفاصيل المبالغ المخصصة لدعم المتضررين.

إجمالي الأموال المتاحة لدعم أسر الضحايا

وقال موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن هناك متبرعين تواصلوا لتقديم مساهمات إضافية، موضحاً أن إجمالي الأموال المتاحة لدعم أسر الضحايا والمصابين تجاوزت المبالغ التي كانت قد جُمعت في البداية.

وأضاف أن إعلان الحكومة الأرقام الخاصة بالتعويضات والمساعدات ساهم في تشجيع مواطنين آخرين على زيادة تبرعاتهم، وهو ما يعكس استمرار رغبة قطاعات من المجتمع في المشاركة بمساندة الأسر التي فقدت ذويها أو تعرض أفرادها للإصابة جراء الحادث.

وأشار الإعلامي إلى أن التفاعل مع المبادرات الإنسانية يعكس روح التكافل بين المصريين، وحرصهم على الوقوف بجانب المتضررين في الظروف الصعبة.

المساهمات المقدمة لأسر الضحايا

وأكد أن المساهمات المقدمة لأسر الضحايا والمصابين تمثل جانباً من التضامن المجتمعي مع جهود الدولة، مشدداً على أهمية ضمان وصول التبرعات إلى مستحقيها وفق آليات واضحة ومنظمة، تحقق الشفافية وتحافظ على حقوق جميع المتضررين.