أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم صبغ شعر الرأس باللون الأسود، وما إذا كان ذلك محرمًا شرعًا أم مكروهًا، موضحًا أن المسألة محل خلاف بين الفقهاء، وأن الحكم يختلف بحسب حال الشخص ونيته من الصبغ.

ما حكم صبغ شعر الرأس باللون الأسود؟

وأوضح الدكتور محمود شلبي، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن صبغ الشعر بالنسبة للنساء جائز شرعًا، باعتباره من أمور الزينة التي أُبيحت للمرأة، ولا حرج عليها في ذلك.

وأشار أمين الفتوى إلى أن الفقهاء اختلفوا في حكم صبغ الرجال شعرهم باللون الأسود، حيث ذهب بعضهم إلى التحريم، مستندين إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم بشأن والد سيدنا أبي بكر الصديق: «وجنبوه السواد»، بينما ذهب فريق آخر إلى الكراهة، باعتبار أن النهي لا يفيد التحريم القطعي في هذه المسألة.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن فريقًا من الفقهاء يرى جواز الصبغ باللون الأسود، مستدلين بأن بعض الصحابة كانوا يصبغون شعرهم به، وهو ما يجعل المسألة من المسائل الخلافية التي تعددت فيها آراء أهل العلم.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أن الحكم يرتبط بحاجة الإنسان وقصده من الصبغ، موضحًا أن من أراد صبغ شعره باللون الأسود دون قصد الغش أو التدليس، خاصة في حالات التقدم للزواج أو محاولة إظهار سن أصغر من العمر الحقيقي، فلا حرج عليه في ذلك، ويكون الصبغ جائزًا شرعًا.