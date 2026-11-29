أكد اللواء الدكتور أيمن الضبع، استشاري تخطيط وهندسة المرور وخبير السلامة على الطرق، ضرورة استخلاص الدروس من حادث الطريق الدائري بمنطقة الوراق، والعمل على تطوير منظومة السلامة المرورية بما يضمن الحد من الحوادث وحماية أرواح المواطنين، مشيدًا بالمواقف الإنسانية التي شهدها الحادث، والتي حاول خلالها بعض المواطنين إبعاد قائدي السيارات وإنقاذ الآخرين، مطالبًا بتسليط الضوء على هذه النماذج وتكريم أصحابها.

وقال الضبع، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر قناة الحياة، إن التحرك الحكومي عقب الحادث تضمن مشاركة الوزارات المعنية وإصدار عدد من القرارات العاجلة لتعزيز إجراءات السلامة على الطرق، من خلال تحسين الإنارة وتطوير المسارات وتنظيم الحارات المرورية، إلى جانب وضع استراتيجيات أكثر فاعلية للتعامل مع الحوادث.

ايمن الضبع يطالب بإنشاء هيئة وطنية مستقلة للسلامة على الطرق

وأوضح خبير السلامة المرورية أن المرحلة الحالية تتطلب تنفيذ مجموعة من الإجراءات العاجلة، يأتي في مقدمتها رفع كفاءة الإنارة وتطوير الطرق، لافتًا إلى أن منظومة السلامة على الطرق تتداخل فيها اختصاصات نحو 13 وزارة، وهو ما يستدعي وجود آلية مؤسسية تضمن التنسيق بينها.

وطالب بإنشاء هيئة وطنية مستقلة للسلامة على الطرق، تتبع رأس الدولة، على غرار التجارب الدولية، وتكون لها صلاحيات قانونية واختصاصات محددة، بما يسمح لها بمتابعة ملف السلامة المرورية بصورة متكاملة.

وأشار إلى أهمية أن تضم الهيئة المقترحة لجانًا متخصصة تتولى إعداد الاستراتيجيات والخطط المتعلقة بالسلامة المرورية، والتنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة، فضلًا عن متابعة تنفيذ الإجراءات والتأكد من تحقيق أهدافها على أرض الواقع.

الحبس عقوبة السير عكس الاتجاه

وفيما يتعلق بالتشريعات، أكد أيمن الضبع أن قانون المرور الحالي يحتاج إلى إعادة تنظيم ومراجعة شاملة، موضحًا أن تعدد التعديلات والمستحدثات أدى إلى وجود بعض النصوص التي لم تعد منسجمة مع بعضها، وهو ما يستدعي العمل على تحديث المنظومة التشريعية.

وشدد على أن السير عكس الاتجاه يُعد من المخالفات شديدة الخطورة، وتصل عقوبته قانونًا إلى الحبس، إلا أن تطبيق هذه العقوبة في مثل هذه الحالات لا يحدث إلا نادرًا، مؤكدًا ضرورة تفعيل العقوبات المقررة لتحقيق الردع ومنع تكرار المخالفات التي تهدد حياة المواطنين.

وأضاف أن هناك عقوبات أخرى يمكن للقاضي توقيعها ويكون لها تأثير مباشر على المخالفين، من بينها وقف استخدام السيارة لفترة زمنية محددة، مثل حرمان صاحب المركبة من قيادتها لمدة أسبوع، معتبرًا أن مثل هذه الإجراءات يمكن أن تسهم في تعزيز الالتزام بقواعد المرور والحد من السلوكيات الخطرة على الطرق.

