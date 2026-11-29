نجح الفريق الطبي بقسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى المنصورة الدولي في إنقاذ حياة رضيع يبلغ من العمر 6 أشهر، عقب تعرضه للسقوط من علو، ما أسفر عن إصابته بنزيف حاد وكبير فوق الأم الجافية بالمخ، استدعى التدخل الجراحي العاجل.

واستقبل المستشفى الطفل في حالة حرجة، حيث كان يعاني من اضطراب شديد وحاد في درجة الوعي، وعلى الفور أجرى الفريق الطبي الفحوصات والأشعة اللازمة، التي كشفت عن وجود نزيف حاد فوق الأم الجافية، ما استلزم دخوله غرفة العمليات بشكل عاجل.

وأجرى الفريق الطبي جراحة عاجلة لتفريغ النزيف، أعقبها نقل الطفل إلى عناية الأطفال لمتابعة حالته الصحية وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، حتى استقرت حالته، وجرى نقله إلى قسم جراحة المخ والأعصاب لاستكمال العلاج، إلى أن تماثل للشفاء وغادر المستشفى بحالة صحية مستقرة.

وضم فريق جراحة المخ والأعصاب، تحت إشراف الدكتور إسلام أبو زيد، استشاري ورئيس القسم، كلًا من الدكتور طارق حسنين، أخصائي جراحة المخ والأعصاب، والدكتور محمد شعبان، والدكتور محمد ناصر، والدكتور أحمد عز العرب موسى، والدكتور أحمد طه، أطباء جراحة المخ والأعصاب.

وشارك في التدخل فريق التخدير، الذي ضم الدكتور أحمد أبو الوفا، والدكتور أشرف عبد الكريم، أخصائيي التخدير، والدكتور أحمد الغرباوي، والدكتور عبد الرحمن الخضري، والدكتور أحمد حاتم، والدكتورة آلاء الشحات، أطباء التخدير.