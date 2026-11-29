ترأس فوزي الوالي، رئيس حي الزهور

بمحافظة بورسعيد للمرة الثانية خلال شهر اعمال إعدام عدد من المضبوطات الخاصة بالإشغالات والفروشات.

وشملت أعمال الإعدام عددًا من المضبوطات التي تم التحفظ عليها خلال الحملات الميدانية، حيث جرى توريد مخلفات الإعدام إلى مصنع تدوير القمامة، بإجمالي وزن بلغ 2 طن و340 كيلو جرامًا، في إطار التخلص الآمن من المضبوطات والاستفادة من المخلفات من خلال منظومة التدوير.

رئيس حي الزهور يتابع اعمال اعدام مضبوطات الإشغالات والفروشات

وأكد فوزي الوالي، رئيس حي الزهور، استمرار جهود الحي في التصدي الحاسم لكافة أشكال الإشغالات والتعديات على الطريق العام، مشددًا على عدم التهاون مع أي مخالفات من شأنها إعاقة حركة المواطنين أو تشويه المظهر الحضاري للشوارع.

وأضاف أن الحملات مستمرة بشكل يومي لإعادة الانضباط إلى الشوارع وفرض سيادة القانون، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، تنفيذًا لتوجيهات محافظ بورسعيد وحرصًا على تحقيق السيولة المرورية والحفاظ على حق المواطنين في استخدام الطريق العام.