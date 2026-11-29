تمكّنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع المستندات الرسمية المقلدة بمقابل مادى.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع المستندات الرسمية المقلدة بمقابل مادى.

بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (فنى كاميرات – مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور)، وضُبط بحوزته (هاتفى محمول "بفحصهما تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى")، وبمواجهته أقر بقيامه بإدارة الصفحة المشار إليها بمواقع التواصل الإجتماعى لترويج لبيع الشهادات والمستندات المقلدة لراغبى إستخراجها بمقابل مادى ، وأضاف بتحصله عليها من أحد الأشخاص (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بذات الدائرة) أمكن ضبطه وضبط بحوزته (جهاز لاب توب ، هاتف محمول "بفحصهما تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى" – الأدوات المستخدمة فى أعمال التقليد – عدد من الأختام المنسوبة لعدة جهات " جميعها مصطنعة") وبمواجهته أقر بقيامه بالإشتراك مع الأول للإعلان عن بيع تلك الشهادات بمواقع التواصل الإجتماعى لراغبى شرائها بمقابل مادى.





تم اتخاذ الإجراءات القانونية.





