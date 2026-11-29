كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد سيارة "ربع نقل" بتحميل حمولة زائدة دون إحكام ربطها وتسليبها حال سيره بطريق (المنصورة / ميت غمر) معرضاً حياته والمواطنين للخطر.



بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو "سارية التراخيص" وقائدها (سائق "يحمل رخصة قيادة سارية" - مقيم بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بتاريخ 26 / الجارى حال سيره بطريق (المنصورة / ميت غمر).

تم التحفظ على السيارة.. واتخاذ الإجراءات القانونية.





