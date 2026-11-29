حقق أرسنال تعادلا ثمينا مع غريمه وضيفه مانشستر سيتي بنتيجة 2-2، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الأحد، على ملعب "الإمارات" في لندن، في قمة لقاءات الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وبهذا التعادل، حافظ أرسنال متصدر ترتيب البريميرليج على فارق الست نقاط مع مانشستر سيتي الوصيف.

مانشستر سيتي كان قريبا للغاية من تحقيق الانتصار اليوم على ملعب أرسنال، حيث كان متقدما في النتيجة بهدفين مقابل هدف حتى الدقيقة 83 التي شهدت تسجيل هدف التعادل لأصحاب الأرض، ليحصد كل فريق نقطة وحيدة.

تقدم مانشستر سيتي بهدف في الدقيقة 34 عبر مهاجمه إيرلنج هالاند، ثم تعادل أرسنال سريعا بهدف في الدقيقة 40 سجله كاي هافيرتز، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لكل فريق.

ومع بداية الشوط الثاني، أضاف إنزو فيرنانديز الهدف الثاني للفريق الضيف في الدقيقة 48، قبل أن ينجح أرسنال في خطف التعادل في الدقيقة 84 بهدف مدافعه يوريان تيمبر.

شهد اللقاء قرارات تحكيمية مثيرة للجدل من الحكم جون بروكس، حيث طالب لاعبو مانشستر سيتي إلغاء الهدف الثاني لأرسنال بداعي وجود خطأ من جابريل ماجاليش مدافع أرسنال على الحارس دوناروما، لكن تقنية "فار" أكدت الهدف.. كما طالب الفريق الضيف بطرد لاعب أرسنال "تيمبر" بسبب إعاقته لجيريمي دوكو جناح السيتي.

التعادل رفع رصيد أرسنال إلى 29 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق ست نقاط عن مانشستر سيتي الوصيف الذي يملك 23 نقطة.