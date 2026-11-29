قال الدكتور سعيد الزغبي، أستاذ العلوم السياسية، إن التوصل إلى تسوية للصراع الدائر بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية يتطلب وجود وسيط قوي يمتلك القدرة على تجاوز العقبات بين الطرفين، وليس مجرد نقل الرسائل المتبادلة بينهما.

الوساطة بين إيران وأمريكا

وأضاف الزغبي، خلال مداخلة عبر تطبيق «زووم» مع قناة تلفزيونية، أن باكستان تقوم حاليًا بدور الوسيط الناقل للرسائل بين طهران وواشنطن، لكنها لم تتمكن حتى الآن من إزالة العقبات أو معالجة الخلافات القائمة بين الجانبين، أو تهيئة الأجواء لاستئناف المفاوضات بصورة فعالة.

وأشار إلى أهمية وجود دولة قوية ومقبولة لدى الطرفين الإيراني والأمريكي، تستطيع العمل على تقريب وجهات النظر وإعادة إحياء التفاهمات السابقة، موضحًا أن مصر يمكنها القيام بهذا الدور، إلى جانب إمكانية مشاركة دول عربية أخرى مثل المملكة العربية السعودية في جهود الوساطة.

وأوضح أستاذ العلوم السياسية أن مصر سبق أن لعبت دورًا في التوصل إلى تفاهمات تتعلق بالرقابة الدولية على المنشآت النووية الإيرانية، مشيرًا إلى اللقاء الذي استضافته القاهرة عام 2024، بحضور وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

وأشار إلى أن هذه اللقاءات أسفرت عن تفاهمات بشأن السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بممارسة رقابة منتظمة على المنشآت الإيرانية، قبل أن تؤدي الضربات الإسرائيلية والأمريكية إلى انهيار تلك التفاهمات.

الأزمة الحالية لا تتعلق فقط بالخلاف حول عمليات التفتيش

وأكد الزغبي أن العودة إلى المخرجات التي جرى التوصل إليها في القاهرة تتطلب جهدًا دبلوماسيًا جديدًا، بهدف استعادة الثقة بين الأطراف المعنية، وإيجاد أرضية مشتركة تسمح باستئناف الحوار بشأن الملف النووي الإيراني.

وأضاف أن الأزمة الحالية لا تتعلق فقط بالخلاف حول عمليات التفتيش، وإنما ترتبط أيضًا بالمخاوف الأمنية المتبادلة، وتمسك كل طرف برؤيته الخاصة، وهو ما يجعل الوساطة بحاجة إلى تحرك يتجاوز تبادل الرسائل إلى معالجة أسباب الخلاف بصورة مباشرة.

في سياق متصل، أشار إلى أن قبول إيران بوجود رقابة منتظمة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد يمثل خطوة إيجابية يمكن البناء عليها لإعادة الولايات المتحدة إلى طاولة المفاوضات، والحد من احتمالات اللجوء إلى ضربات عسكرية جديدة.

وشدد الزغبي على أهمية تحرك مصر باعتبارها طرفًا يمكن أن يسهم في تقريب وجهات النظر بين طهران وواشنطن، وإعادة إحياء التفاهمات السابقة المتعلقة بالرقابة النووية، بما يساعد على إنهاء حالة «اللا حرب واللا سلم» واستعادة المسار الدبلوماسي في التعامل مع الأزمة.