قال الدكتور هشام العسكري، أستاذ الاستشعار عن بعد بجامعة تشابمان الأمريكية، إن دراسة ترصد التغيرات التي تشهدها 20 مدينة ساحلية في أفريقيا، من بينها مدينة الإسكندرية، كشفت عن تعرض بعض المناطق الساحلية للهبوط بمعدلات تصل إلى 6 ملليمترات سنويًا.

وأوضح هشام العسكري، خلال مداخلة عبر "زووم"، ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الدراسة موجودة منذ فترة، لكنها ظهرت في وسائل الإعلام مؤخرًا، مشيرًا إلى أن الباحثين توصلوا إلى عدد من الخلاصات المتعلقة بتزامن ظاهرتين تؤثران في المناطق الساحلية، هما ارتفاع مستوى سطح البحر وانخفاض اليابسة نتيجة التغيرات المناخية، وهو ما يقلل المسافة الرأسية الفاصلة بين سطح البحر والمناطق الساحلية مع مرور الوقت.

وشدد هشام العسكري على أنه لا يمكن القول علميًا إن الإسكندرية ستختفي بفعل التغيرات المناخية، موضحًا أن الدراسة لا تتحدث عن اختفاء المدينة، وإنما تؤكد ضرورة زيادة الاهتمام بهذه المشكلات والتعامل معها بصورة مختلفة، والعمل على مواجهتها قبل تفاقمها.

وأضاف هشام العسكري أن الدراسة تتناول 20 مدينة ساحلية في أفريقيا، وتعد الإسكندرية واحدة منها، لافتًا إلى أن معدل الهبوط المسجل بها يقل عن سنتيمتر واحد سنويًا، لكنه قد يضع بعض المناطق أمام مخاطر كبيرة إذا استمر بالمعدل نفسه.

وأشار هشام العسكري، إلى أن بعض مناطق الإسكندرية، مثل المنتزه وأبو قير، تشهد هبوطًا مرصودًا ومعروفًا، في حين توجد مناطق أخرى بها ارتفاع في المنسوب وحواجز حماية، موضحًا أن تقييم المخاطر لا يعتمد فقط على متابعة ارتفاع مستوى سطح البحر، بل يتطلب دراسة طبيعة الشاطئ والعوامل المختلفة المؤثرة فيه.

وأكد العسكري ضرورة تنفيذ الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية شواطئ الإسكندرية، مشيرًا إلى وجود مشروعات لحماية الشواطئ من خلال إقامة الحواجز ورفع المناطق الساحلية، بالتزامن مع استمرار هبوط بعض المناطق الداخلية بمعدلات متسارعة، وأوضح أن هناك حاجة إلى إجراء مزيد من الدراسات والتقارير البحثية لرصد المناطق الأكثر تعرضًا للهبوط، وتحديد المناطق التي تحتاج إلى حماية أكبر، بما يساعد على وضع الإجراءات المناسبة للوقاية والإنقاذ.