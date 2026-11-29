تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف مقررات التموين لشهر ديسمبر 2026 اعتبارًا من الثلاثاء 1 ديسمبر 2026، من خلال شبكة المنافذ التموينية المنتشرة في مختلف المحافظات، على أن يستمر الصرف حتى نهاية الشهر، بالتزامن مع الاستعداد لضخ السلع الغذائية والاستهلاكية لتلبية احتياجات أصحاب البطاقات التموينية.

وتضم قائمة المقررات نحو 31 سلعة متنوعة، من بينها السكر والزيت والأرز والمكرونة والدقيق والصلصة، إلى جانب الشاي والجبن والألبان والمنظفات، مع استمرار أسعار السلع التموينية الأساسية دون تغيير عن الشهر السابق، وفقًا للبيانات الواردة.

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ويحصل الفرد المقيد على البطاقة التموينية على دعم شهري بقيمة 50 جنيهًا، ويمكن لصاحب البطاقة اختيار السلع التي يحتاج إليها من قائمة المقررات المتاحة، في حدود إجمالي قيمة الدعم المخصصة للبطاقة، ووفقًا للحصص والضوابط المنظمة للصرف.

متى يبدأ صرف تموين شهر ديسمبر 2026؟

ينطلق صرف مقررات التموين لشهر ديسمبر 2026 يوم الثلاثاء 1 ديسمبر 2026، ويستمر حتى نهاية الشهر، من خلال المنافذ المعتمدة التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية.

وتتيح فترة الصرف لأصحاب البطاقات التموينية الحصول على حصصهم الشهرية وفقًا لقواعد الاستحقاق المحددة لكل بطاقة، مع استمرار الاستعدادات لضخ السلع الغذائية والاستهلاكية في المنافذ المختلفة.

وتأتي هذه الاستعدادات بالتزامن مع استكمال صرف مقررات نوفمبر للمواطنين الذين لم يحصلوا على مستحقاتهم بالكامل، بعدما تجاوزت نسبة صرف سلع الشهر السابق 98%.

ما نصيب الفرد من التموين في ديسمبر 2026؟

يحصل الفرد المقيد على البطاقة التموينية على دعم شهري بقيمة 50 جنيهًا، ويستطيع صاحب البطاقة اختيار السلع التي يحتاج إليها من قائمة المقررات المتاحة.

ويكون اختيار السلع في حدود إجمالي قيمة الدعم المخصصة للبطاقة، مع إتاحة المنظومة للمواطنين الاختيار من بين الأصناف المتوفرة لدى المنافذ التموينية، وفقًا للحصص والضوابط المنظمة للصرف.

ما أسعار السلع التموينية لشهر ديسمبر 2026؟

تستمر أسعار عدد من السلع التموينية الأساسية دون تغيير عن الشهر السابق، وتشمل قائمة الأسعار المعلنة الأصناف الآتية:

السكر المعبأ، وزن 1 كيلو: 12.60 جنيه.

زيت الخليط، عبوة 800 مللي: 30 جنيهًا.

المكرونة، وزن 400 جرام: 8.50 جنيه.

المكرونة، وزن 800 جرام: 17 جنيهًا.

مسحوق الغسيل اليدوي، وزن 800 جرام: 16 جنيهًا.

الصلصة، وزن 300 جرام: 8 جنيهات.

التونة المفتتة، وزن 140 جرامًا: 18 جنيهًا.

المسلي الصناعي، وزن 800 جرام: 36 جنيهًا.

أين يمكن صرف التموين في ديسمبر 2026؟

يمكن لأصحاب البطاقات التموينية صرف المقررات الشهرية من خلال نحو 40 ألف منفذ موزع على مستوى الجمهورية، وتشمل بدالي التموين والمجمعات الاستهلاكية ومنافذ مشروع جمعيتي.

وتعتمد منظومة توزيع السلع على نحو 1500 مخزن جملة تابع للشركة القابضة للصناعات الغذائية، تتولى تجهيز حصص السلع وتسليمها إلى المنافذ المختلفة وفقًا لنظام الاستعاضة المعمول به.

وتتيح هذه الشبكة لأصحاب البطاقات الحصول على المقررات الشهرية من المنافذ المعتمدة، وفقًا لقواعد الاستحقاق وتوافر الأصناف.

ما مواعيد عمل منافذ صرف التموين؟

تعمل المنافذ التموينية يوميًا من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثامنة مساءً، بما يتيح للمواطنين الحصول على مقرراتهم خلال فترة الصرف الشهرية.

ويُنصح أصحاب البطاقات بمتابعة توافر الأصناف لدى المنفذ قبل التوجه إليه، لتسهيل عملية الصرف وتجنب الانتظار، خاصة مع اختلاف السلع المتاحة من منفذ إلى آخر.

ما مبادرة خفض أسعار 30 سلعة غذائية واستهلاكية؟

بالتوازي مع صرف المقررات التموينية، تواصل وزارة التموين تنفيذ مبادرة خفض أسعار 30 سلعة غذائية واستهلاكية، مع التوسع في المنافذ المشاركة لتصل إلى 400 منفذ على مستوى الجمهورية، بعد إضافة 116 منفذًا جديدًا.

وتستهدف المبادرة زيادة المعروض من المنتجات الأساسية بأسعار مخفضة، وتوفير بدائل متنوعة للمواطنين، مع استمرار ضخ السلع ومتابعة توافرها وفقًا لمعدلات الطلب.

ما أسعار السلع الغذائية الأساسية ضمن مبادرة التخفيضات؟

تضم قائمة أسعار السلع الغذائية الأساسية ضمن مبادرة خفض الأسعار الأصناف الآتية:

السكر المعبأ، وزن 1 كيلو: 25 جنيهًا.

الأرز المعبأ، وزن 1 كيلو: 25 جنيهًا.

الدقيق المعبأ، وزن 1 كيلو: 20 جنيهًا.

الزيت الخليط، عبوة 700 مللي: 50 جنيهًا.

المكرونة، وزن 350 جرامًا: 9 جنيهات.

الصلصة، وزن 300 جرام: 14 جنيهًا.

الشاي الناعم، وزن 40 جرامًا: 5 جنيهات.

الحلاوة الطحينية السادة، وزن 40 جرامًا: 4 جنيهات.

المربى، وزن 300 جرام: 20 جنيهًا.

اللبن كامل الدسم، عبوة 1 لتر: 44 جنيهًا.

اللبن البودرة الجاف، وزن 100 جرام: 25 جنيهًا.

المسلي الصناعي، ظرف وزن 350 جرامًا: 40 جنيهًا.

المسلي الصناعي، برطمان وزن 700 جرام: 70 جنيهًا.

ملح الطعام، وزن 300 جرام: 1.50 جنيه.

التونة المفتتة، وزن 140 جرامًا: 24 جنيهًا.

مرقة الدجاج، 8 مكعبات: 13 جنيهًا.

ما أسعار الجبن والبقوليات ضمن مبادرة التخفيضات؟

تشمل قائمة أسعار الجبن والبقوليات ضمن المبادرة الأصناف الآتية:

جبنة بيضاء مثلثات، وزن 80 جرامًا: 5 جنيهات.

جبنة بيضاء مثلثات، وزن 125 جرامًا: 7 جنيهات.

جبنة بيضاء مثلثات، وزن 250 جرامًا: 14 جنيهًا.

العدس الأصفر، وزن 500 جرام: 22.50 جنيه.

العدس بجبة، وزن 500 جرام: 20 جنيهًا.

اللوبيا، وزن 500 جرام: 26.50 جنيهًا.

الفول، وزن 500 جرام: 16.50 جنيهًا.

ما أسعار المنظفات والسلع الاستهلاكية في المبادرة؟

تضم قائمة أسعار المنظفات والسلع الاستهلاكية ضمن مبادرة خفض الأسعار المنتجات الآتية:

الخل بتركيز 5%، عبوة 900 مللي: 10 جنيهات.

مسحوق غسيل يدوي، وزن 60 جرامًا: 4.50 جنيه.

سائل غسيل الأواني، وزن 70 إلى 80 جرامًا: 3 جنيهات.

صابون التواليت، وزن 125 جرامًا: 14 جنيهًا.

مسحوق غسيل يدوي، وزن 800 جرام: 33 جنيهًا.

مسحوق غسيل أوتوماتيك، وزن 800 جرام: 45 جنيهًا.

البسكويت السادة والملح: جنيهين للقطعة.

أين تتوفر سلع مبادرة خفض الأسعار؟

تُطرح السلع المشاركة في المبادرة من خلال منافذ شركات المجمعات الاستهلاكية، وفروع شركتي الجملة التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بالإضافة إلى منافذ مشروع «كاري أون».

وتستهدف وزارة التموين استمرار المبادرة حتى مارس 2027، لتشمل شهر رمضان والفترة التالية له، مع التوسع في ضخ المنتجات بأسعار مناسبة، وعدم قصر التخفيضات على المواسم والمناسبات.