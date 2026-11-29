أكد سامي قمصان، المدير الفني للنادي الأهلي، أن استعادة روح الفريق كانت من أهم الأهداف التي عمل عليها خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى تقديره لحالة الغضب لدى جماهير القلعة الحمراء، بعد تراجع نتائج الفريق في الفترة الماضية.

وقال قمصان، خلال المؤتمر الصحفي عقب الفوز على أول أغسطس الأنجولي برباعية نظيفة، إن جماهير الأهلي لم تكن غاضبة بسبب الخسارة فقط، ولكن بسبب غياب الروح التي اعتادت رؤيتها من اللاعبين، موضحًا أنه حرص على توصيل هذه الرسالة إلى الفريق بمساعدة اللاعبين الكبار وكابتن وائل جمعة والجهاز الفني.

وأضاف: «بحكم الفترة اللي قضيتها في الأهلي كلاعب ومدرب، وكواحد من جمهوره، كنت مقدر إحساس الجماهير وزعلهم، وكان مهم نوصل للاعبين إن جمهور الأهلي مش زعلان عشان بتخسر، لكن عشان الروح اللي بتميز الأهلي مكانتش موجودة، وده اللي حاولنا نرجعه».

وتطرق المدير الفني للأهلي إلى موقف إمام عاشور، مؤكدًا أن اللاعب كان يعاني من إصابة ولم يكن جاهزًا بنسبة 100%، لكنه أصر على التواجد مع الفريق، مشيرًا إلى أنه اتفق معه على الحفاظ عليه حال عدم الحاجة إلى مشاركته خلال المباراة.

ووجه قمصان الشكر لإمام عاشور على إصراره وروحه الكبيرة، كما أشاد بدور محمد الشناوي، قائد الفريق، مؤكدًا أنه أحد أساطير الأهلي وساعده كثيرًا خلال الفترة الأخيرة.

وأكد أن الأهلي لم يستعد مستواه المعهود حتى الآن، ولا تزال هناك بعض الأمور التي تحتاج إلى تصحيح، خاصة على المستويين البدني والدفاعي.

وكان الأهلي قد حقق فوزًا كبيرًا على حساب أول أغسطس الأنجولي بنتيجة 4-0، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد الأهلي لمواجهة إسكو كارا التوجولي، يوم 6 ديسمبر 2026، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، حيث يسعى المارد الأحمر لتحقيق الفوز خارج ملعبه وحصد النقاط الثلاث، لتعزيز موقفه في المجموعة ومواصلة مشواره نحو التأهل إلى الدور التالي.