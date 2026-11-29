افتتح الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة القليوبية، اليوم الأحد، سوق اليوم الواحد بمدينة قليوب، بجوار مزلقان روز اليوسف بحديقة الأمل، وذلك في إطار خطة التوسع في إقامة الأسواق بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وزيادة المعروض من السلع الغذائية والأساسية، وتوفيرها للمواطنين بأسعار مخفضة.



ويأتي افتتاح السوق تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية للتوسع في إقامة أسواق اليوم الواحد، وبناءً على توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية.

وشهد السوق إقبالا من المواطنين، بمشاركة عدد من العارضين الذين طرحوا مجموعة متنوعة من السلع الغذائية والأساسية، إلى جانب الخضروات والفاكهة، بتخفيضات تتراوح بين 20% و30%، بما يتيح للمواطنين الحصول على احتياجاتهم اليومية من المنتجات المختلفة بأسعار مناسبة، ويوفر بدائل متعددة أمام الأسر لتلبية متطلباتها.

وأكدت مديرية التموين بالقليوبية استمرار جهودها للتوسع في إقامة أسواق اليوم الواحد بمختلف أنحاء المحافظة، بما يسهم في زيادة حجم المعروض من السلع، وتيسير حصول المواطنين عليها بأسعار تنافسية، فضلًا عن تخفيف الأعباء المعيشية ودعم استقرار الأسواق وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود وزارة التموين ومديرية التموين بالقليوبية لتوفير السلع الأساسية بكميات مناسبة وأسعار مخفضة، والوصول إلى أكبر عدد من المواطنين بمختلف المدن والمراكز.