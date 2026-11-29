واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة القليوبية حملاتها الرقابية على الأسواق والأنشطة التجارية والتموينية بمختلف مراكز ومدن المحافظة

تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، وتحت إشراف الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين بالقليوبية، وذلك لمتابعة الالتزام بالأسعار المعلنة وضمان انتظام تقديم الخدمات التموينية للمواطنين.



وأسفرت الحملات التي شنت، عن تحرير 11 محضرًا لمخالفات متنوعة، تضمنت 9 محاضر عدم إعلان عن الأسعار لمحلات بقالة ومنظفات وقطع غيار موتوسيكلات وأعلاف وسوبر ماركت، بالإضافة إلى محضر عدم وجود ترخيص لمعرض قطع غيار موتوسيكلات، ومحضر غلق لأحد محلات مشروع جمعيتي.



وشملت الحملات المرور على مناطق نوى وكفر شكر، إلى جانب تفقد فرع مجمع النيل الرئيسي بمدينة قها، لمتابعة صرف السلع المخفضة ضمن مبادرة تخفيض الأسعار، والتي تضم 30 سلعة، والتأكد من توافرها وانتظام صرفها للمواطنين.



كما امتدت الحملات إلى محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز بنطاق شبين القناطر وشرق شبرا الخيمة، لمتابعة توزيع الحصص والتأكد من انتظام العمل والالتزام بالضوابط المنظمة.



وأكدت مديرية التموين بالقليوبية استمرار حملاتها الرقابية بمختلف أنحاء المحافظة، للتصدي للممارسات المخالفة وضبط الأسواق وحماية حقوق المواطنين، مشددة على أهمية التزام التجار بإعلان الأسعار بوضوح.