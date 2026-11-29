حقق فريق الصفاقسي التونسي فوزا صعبا علي ضيفه بلاك بولز الموزمبيقي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب الطيب المهيري في إطار الجولة الأولي للمجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية لكرة القدم.

ويدين الصفاقسي في هذا الانتصار لقائده المخضرم علي معلول والذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 33 من ركلة جزاء، ليحصد الفريق التونسي على أول ثلاث نقاط في المجموعة، ويبقى فريق بلاك بولز بدون أي رصيد من النقاط، في انتظار نتيجة مباراة اتحاد العاصمة حامل اللقب أمام ريال باماكو في نفس الجولة .

ويواجه الصفاقسي في الجولة الثانية مضيفه ريال باماكو، بينما يلعب بلاك بولز أمام ضيفه اتحاد العاصمة وذلك يوم الأحد المقبل.